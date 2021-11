Norwich City révèle que les fans de badges nouveau look vont adorer – contrairement à Leeds

L’équipe de Premier League de Norwich City a dévoilé un nouveau blason de club pour la première fois en 50 ans.

La conception de l’insigne des Canaries mis à jour, qui commencera à être utilisé en juin 2022, a été supervisée par les partisans du côté commercial de Carrow Road et de Norwich.

VILLE DE NORWICH

Les concepteurs du nouveau logo visaient à conserver les caractéristiques distinctes du badge mais à leur donner une touche moderne

Ils sont le dernier club de Premier League à moderniser leur badge et les fans adoreront le nouveau look (prenez note, Leeds) qui est conforme au design historique du club – le plus ancien badge existant de la Premier League.

Norwich a passé deux ans à repenser son logo classique, en utilisant la même société qui a dirigé les récents changements de marque des meilleurs clubs de vol Tottenham, Man City et Wolves.

Vous seriez pardonné de penser que peu de choses ont changé. Bien que l’ensemble de l’insigne ait fait l’objet d’une refonte de la conception, le nouveau look n’a apporté que des modifications subtiles, l’aspect général de l’écusson restant en grande partie le même.

La plupart du temps, les choses ont été simplifiées et optimisées numériquement, notamment en déplaçant le ballon de football vers une position centrale et en perfectionnant la géométrie de l’oiseau, du château et du lion.

Et, bien qu’il perde un peu de son charme d’antan, c’est une grande amélioration visuellement.

Une déclaration du club, qui a été publiée sur le site Web des Canaries mardi après-midi, a expliqué la décision du conseil d’administration d’introduire la nouvelle image de marque.

L’annonce disait : « Le club a récemment fait l’objet d’une révision de sa marque, qui a confirmé un certain nombre de défis techniques et de problèmes d’accessibilité centrés sur l’écusson principal du club. Il y avait également des incohérences avec les versions des écussons utilisées, avec différentes itérations autour de notre propre stade et des écussons incorrects facilement accessibles en ligne.

« Le nouvel écusson présente un lion, un château et un canari redessinés, chacun ayant été redessiné pour surmonter les problèmes techniques détectés. En simplifiant les éléments et en supprimant une grande partie des détails inutiles, la crête s’affiche désormais fortement à petite et à grande échelle.

« La ligne de touche noire autour de la crête a également été supprimée, l’équilibre étant amélioré en positionnant la balle au centre de la crête. »

Dans la déclaration, le directeur commercial de Norwich, Sam Jeffery, a déclaré : « C’est un moment important dans l’histoire du Norwich City Football Club et une véritable déclaration d’intention pour l’avenir. Pour la première fois en 50 ans, le club adoptera un nouvel écusson, adapté à un usage numérique, emblématique et surtout accessible à tous. »

Certains partisans ont cependant remarqué que le nouveau design manquait de définition, suggérant que le contour noir de l’ensemble du badge devrait revenir.

Bien sûr, il est encore temps d’apporter des changements plus subtils, et il y a de fortes chances que certaines suggestions soient entendues… surtout suite aux récentes tentatives désastreuses des clubs rivaux.

C’est tellement mieux, mais aussi un petit contour noir pour le canari, le château et le lion. Donnez-lui un peu de définition – Craig (@Craig_B_11) 23 novembre 2021

Après la révélation de Norwich, les pensées sont naturellement revenues aux tentatives infructueuses de modernisation des écussons du club, notamment à Leeds.

Everton est un autre club dont la refonte a été si mal accueillie par les fans qu’ils se sont sentis obligés de repenser la refonte.

L’écusson minimaliste n’a duré qu’un an, avec son écusson actuel réalisé à la deuxième tentative après qu’un nouveau look criard ait été critiqué par des supporters en colère.

getty

Le changement de marque d’Everton en 2013 n’a pas été bien accueilli par les supporters, et ce badge n’a été utilisé que pendant un an

getty

Everton a ensuite consulté les supporters, leur donnant une option de trois modèles au choix, celui-ci remportant le vote

Mais aucun n’a été un échec plus spectaculaire que Leeds, qui a provoqué l’indignation lorsqu’ils ont annoncé leur intention de remplacer leur badge emblématique – bien qu’assez occupé – par un nouveau qui aurait été un hommage à leurs fans à l’occasion du centenaire du club.

Cependant, les supporters sont restés furieux devant le design sans âme qui éliminait tous les aspects de l’iconographie du club du Yorkshire, y compris la rose du Yorkshire et l’année de création du club.

Une multitude de conceptions de fans ont ensuite été publiées sur les réseaux sociaux, qui semblaient toutes bien meilleures que la conception réelle du club.

Et, après seulement quelques jours – qui ont même vu un chef de club rejoindre talkSPORT à l’antenne pour tenter de défendre le nouveau logo – Leeds a décidé de mettre ses plans de côté.

Leeds United

Les fans de Leeds ont détesté le badge du centenaire qui a été dévoilé par le club en 2018 – et il a rapidement été mis en conserve

getty

L’écusson de Leeds est l’un des designs les plus inhabituels, mais il est apprécié des fans

L’équipe d’Elland Road a annoncé son intention de revenir à la planche à dessin et de proposer un autre design, cette fois avec la contribution de supporters, mais c’était en 2018 et nous n’en avons toujours pas entendu plus.

Peut-être que maintenant ils peuvent faire un clin d’œil à l’effort de classe de Norwich, ce qui aura sans aucun doute ravi les fidèles de Carrow Road qu’aucun changement majeur n’a été apporté.

Et si certains n’aiment pas ça, n’oubliez pas que ça aurait pu être bien pire…