Norwich manque de combat, de qualité et de conviction qu’ils éviteront la relégation de la Premier League et « les équipes apprécieront de venir à Carrow Road », a déclaré talkSPORT

Route de Carrow sera un terrain de chasse heureux pour les autres équipes, déclare Perry Groves, qui pense que Norwich est voué à la chute.

L’offre de survie des Canaries a subi un coup de marteau alors qu’ils ont été battus 5-0 à domicile contre Arsenal le lendemain de Noël.

Bukayo Saka a marqué deux fois alors qu’Arsenal renforçait son offre parmi les quatre premiers

Le patron des Canaries, Dean Smith, était très fan de Norwich

Arsenal est en bonne forme, mais Groves pense qu’une grande partie de la défaite a été auto-infligée par Norwich, affirmant que les hommes de Dean Smith n’avaient pas le combat pour donner un match aux Gunners.

Groves a ajouté qu’il pense que Norwich manque de détermination, de qualité et de conviction pour éviter la relégation de l’élite, ajoutant que les autres équipes verront un voyage sur leur terrain comme une journée facile.

Il a déclaré sur talkSPORT après le match: « Dès le moment où Bukayo Saka a marqué à la sixième minute, cela ne faisait aucun doute. Arsenal avait trop de qualité, surtout dans les zones avancées.

«Je regarde l’équipe de Norwich, ils sont abattus, la tête baissée, les mains sur les hanches. Je ne pense pas qu’ils croient vraiment qu’ils peuvent se sortir de cette situation.

Les supporters de Norwich peuvent ne pas croire non plus

«Il y avait un manque de combat au cours des 15 à 20 dernières minutes et on pouvait entendre que les fans de Norwich n’étaient pas particulièrement impressionnés. Il y a eu quelques huées à la mi-temps et en fin de match également.

« Il y a juste un manque de qualité de ce groupe de joueurs de Norwich. Je ne vois pas d’où viennent leurs objectifs.

« Ils ont beaucoup d’ennuis, Norwich. Je ne vois pas le combat dont ils ont besoin en dehors du ballon. Ils doivent rendre les choses difficiles pour les équipes.

« Dean Smith disait dans ses notes de programme qu’il voulait rendre la tâche difficile aux équipes venant à Carrow Road, je pense que les équipes apprécieront de venir à Carrow Road. »