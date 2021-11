Norwich a « ouvert des pourparlers » avec Frank Lampard après avoir limogé Daniel Farke samedi, et l’ancien patron de Chelsea détient un avantage unique sur bon nombre de ses rivaux, selon un rapport.

Les Canaries ont relevé Farke de ses fonctions samedi soir malgré l’enregistrement de leur première victoire en championnat de la saison quelques heures auparavant. L’Allemand avait supervisé deux promotions du championnat, mais reproduire leur forme dans l’élite s’était toujours avéré difficile.

Le directeur sportif Stuart Webber a expliqué le raisonnement du club derrière cette décision. Il va de soi que la décision de supprimer Farke avait été prise avant leur victoire à Brentford.

Maintenant, l’attention s’est rapidement tournée vers qui Norwich nommera alors que la pause internationale se profile. Et selon divers points de vente, le premier favori est l’icône de Chelsea Frank Lampard.

Le joueur de 43 ans a posé les bases à Stamford Bridge sur lesquelles Thomas Tuchel s’est depuis épanoui. Depuis qu’il a été exclu de Chelsea en janvier, Lampard est resté sans nouvel emploi de direction.

The Independent a affirmé que Lampard est le favori actuel. À l’heure actuelle, il devance ses collègues candidats Russell Martin, Steve Bruce, Mark Robins, Chris Hughton et Roy Hodgson.

Football Insider va plus loin, insistant sur le fait que Norwich a « ouvert des pourparlers » avec Lampard. Et selon le point de vente, la clé de l’attrait de Lampard est son expérience de gestion au niveau de la Premier League et du championnat.

Le premier poste de direction de l’ancien milieu de terrain était à Derby County, où il les a guidés jusqu’à la finale des barrages. L’expérience de Lampard en championnat pourrait bien lui servir si Norwich ne parvient pas à battre la baisse cette saison.

De plus, ce récit suggérerait que Lampard resterait sur la sellette des Canaries même s’ils étaient relégués. Ce type de sécurité d’emploi peut plaire après que son précédent passage à Chelsea ait été écourté à la mi-saison.

Les derniers mots de Farke en tant que patron de Norwich

Pendant ce temps, l’un des derniers actes de Farke en tant que patron de Norwich était de prétendre que la saison est un « marathon », pas un sprint.

Farke a déclaré à BBC Sport : « Avoir la première victoire sous la ceinture est un grand soulagement pour tout le club et les joueurs.

« Il y a eu des critiques et des pressions. Nous devons gagner beaucoup, beaucoup de points et ça fait du bien d’avoir les trois points aujourd’hui.

« Je suis toujours équilibré. C’était tous des matchs serrés avant, nous n’avions aucune chance contre les trois premiers mais les autres matchs étaient serrés. Cela montre que le football est une question de marges fines.

« C’est un marathon, une longue route. Je pense que plus nous travaillerons ensemble, mieux nous serons en équipe. Je ne peux pas garantir que nous resterons debout, mais je peux garantir qu’il y a tant de combat et tant d’esprit.

« Mieux vaut ne pas nous radier. »

