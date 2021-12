Norwich publie une déclaration ferme avec l’un de ses fans faisant l’objet d’une enquête pour des allégations d’abus racistes contre des joueurs de Crystal Palace lors de la défaite en Premier League

Un supporter fait l’objet d’une enquête par Norwich City après que des joueurs de Crystal Palace aient été victimes de prétendus commentaires racistes à Selhurst Park mardi soir.

Le club de Premier League a fermement condamné les actions du fan et a également ajouté que certains de ses propres joueurs avaient été victimes d’abus en ligne lors de leur défaite 3-0 et travailleraient avec la police de Norfolk pour imposer » les sanctions les plus sévères possibles contre les auteurs de ce comportement « . .

.

Certains des joueurs de Palace ont été victimes d’abus raciaux écoeurants de la part d’un fan de Norwich

.

Il n’y a pas de place pour le racisme, nulle part

Dans une annonce de Norwich, le club a également confirmé avoir identifié un individu.

« Norwich City condamne fermement toutes les formes de discrimination illégale », indique le communiqué.

«Après notre match à Crystal Palace, le club a été déçu d’apprendre à la fois des commentaires racistes en ligne dirigés contre certains de nos joueurs, ainsi que des commentaires racistes présumés dans les stades dirigés contre des joueurs adverses par nos supporters.

«Un tel comportement n’est pas le bienvenu pour suivre et soutenir Norwich City.

.

Il faut faire plus clairement pour empêcher les joueurs de souffrir d’abus raciaux mal desservis

«Le club continuera à soutenir les joueurs concernés, tout en exigeant des sociétés de médias sociaux des mesures pour garantir que les utilisateurs soient tenus responsables de leur comportement inacceptable.

« Le club a également signalé l’incident à la police de Norfolk.

« Un individu a également été identifié et une enquête est en cours suite aux propos racistes présumés dirigés contre les joueurs de Crystal Palace.

« Aucun joueur, que ce soit notre joueur ou un joueur adverse, ne devrait être soumis à ce type d’abus.

.

Les joueurs de Norwich étaient bien sûr déçus du résultat mais cela ne veut pas dire qu’ils devraient être soumis au racisme

« Tous à Norwich City continueront de faire tout leur possible pour éradiquer toutes les formes de discrimination illégale du jeu.

« Lorsqu’il sera identifié, le club soutiendra et imposera les sanctions les plus sévères possibles contre les auteurs de ce comportement. »