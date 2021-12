Norwich rejoint la course avec d’autres rivaux de Premier League pour la star du Derby

Norwich a déclaré son intérêt pour le milieu de terrain de Derby Tom Lawrence, selon un rapport.

Les Rams sont confrontés à la relégation après une déduction combinée de 21 points. Malgré quatre victoires et dix nuls, ils sont à 20 points de la sécurité. Cela semble presque confirmé qu’ils joueront au football de Ligue 1 la saison prochaine. Il n’est donc pas surprenant que les deux Les équipes de Premier League et de Championship pullulent autour de leur lumière brillante de cette campagne.

Le Gallois a joué le rôle de capitaine de son équipe, avec cinq buts et trois passes décisives en 19 matches de championnat. Cela comprend trois buts et deux passes décisives lors de ses six derniers matchs.

Per Norfolk Live, nouveau directeur des Canaries, Dean Smith a ajouté Laurent à sa liste de courses pour janvier. Watford et Burnley seraient également en course pour obtenir sa signature.

Malgré l’intérêt croissant qui entoure Lawrence, le patron du Derby, Wayne Rooney, insiste sur le fait que le joueur de 27 ans est heureux à Pride Park.

S’adressant à Derbyshire Live, Rooney a déclaré: « Je connais Tom, je sais qu’il veut être ici.

« Aucun joueur ne quittera ce club sans que je lui donne le feu vert. Avec Tom Lawrence, il sera là jusqu’à la fin de la saison.

Malgré les commentaires de Rooney, Derby a une décision à prendre avec Lawrence. Les Gallois touchent 37 000 £ par semaine et son contrat doit expirer l’été prochain – Lawrence pourrait être un moyen de réduire les coûts pour le comté en difficulté financière.

Rooney pour donner du temps de jeu aux jeunes.

Après des défaites consécutives contre les Queens Park Rangers et Bristol City, Derby affrontera Blackpool à Pride Park ce week-end.

Ce match contre Blackpool pourrait signifier plus de temps de jeu pour Luke Plange, 19 ans, qui a quitté le banc lors de la défaite contre Bristol City le week-end dernier.

Plange, un ancien des moins de 18 ans d’Arsenal, a finalement pu être sélectionné dans l’équipe de la journée après la progression des pourparlers entre Derby et l’EFL.

Avant le week-end dernier, Plange ne pouvait pas figurer dans la première équipe car il a signé pendant l’embargo sur les transferts du comté de Derby pour un contrat d’un an cet été.

