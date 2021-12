Norwich v Arsenal commentaires en direct et nouvelles de l’équipe: Arteta fait face à la décision d’Aubameyang avant l’affrontement du lendemain de Noël avec Smith à Carrow Road

Arsenal espère prolonger sa belle forme lorsqu’il affrontera Norwich City le lendemain de Noël.

Les Gunners sont en excellente forme et se retrouvent dans les quatre premiers alors qu’ils ont également obtenu une place en demi-finale de la Coupe Carabao avec leur victoire sur Sunderland en milieu de semaine.

Arsenal espère prolonger sa solide forme contre les Canaries

Pour Norwich, il est vraiment nécessaire de commencer à obtenir des résultats de manière cohérente.

Alors qu’il n’est qu’à trois points de la sécurité, Dean Smith sera déterminé à mettre ensemble une forme positive pour leur donner les meilleures chances possibles d’éviter la chute.

Reste à savoir s’ils pourront le faire contre l’équipe de Mikel Arteta.

Norwich contre Arsenal : date et heure

La Premier League aura lieu le dimanche 26 décembre à Carrow Road, Norwich.

Le coup d’envoi est prévu à 15 heures, heure du Royaume-Uni.

Arsenal pourrait renforcer ses quatre meilleurs espoirs avec une victoire sur les Canaries.

Arteta espère souhaiter à ses fans un joyeux Noël à Carrow Road Norwich contre Arsenal: commentaire talkSPORT

L’affrontement devrait être diffusé exclusivement en direct sur talkSPORT 2.

La couverture commencera à 14 heures avec Dan Windle présentant Gameday Exclusive.

Les commentaires à Carrow Road viendront de Ian Danter et de l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Norwich contre Arsenal : nouvelles de l'équipe

Pierre-Emerick Aubameyang devrait manquer le voyage à Carrow Road.

L’attaquant a été absent des quatre derniers matchs et a été déchu de son poste de capitaine à la suite d’une infraction disciplinaire, Arteta n’offrant aucune garantie qu’il reviendra dans l’équipe.

Calum Chambers, Albert Sambi Lokonga et Pablo Mari manqueront tous à cause de COVID, tandis qu’Ainsley Maitland-Niles est également incertaine.

Pour Norwich, Milot Rashica et Mathias Normann pourraient revenir à l’action, tandis que Christoph Zimmermann, Andrew Omobamidele et Grant Hanley sont tous sur le point de passer à côté.

Aubameyang a été gelé à Arsenal après avoir été démis de ses fonctions de capitaine Norwich v Arsenal: faits du match Après avoir été invaincu lors de ses cinq premiers matchs de Premier League contre Arsenal entre 1992 et 1994 (W1 D4), Norwich a perdu 10 de ses 14 derniers contre Gunners dans la compétition (W1 D3).Arsenal a remporté sa première victoire en Premier League de la saison lors du match retour contre Norwich – ils n’ont fait que deux fois le doublé de Premier League contre eux (2004-05 et 2013-14).Norwich a a joué plus de matchs de Premier League le lendemain de Noël sans jamais gagner que toute autre équipe de la compétition (7 – D1 L6). Les Canaries n’ont également marqué qu’un seul but lors de leurs sept matchs de ce type, avec Gary Hooper contre Fulham en 2013-14.Arsenal n’a perdu que deux de ses 23 matchs de Premier League le lendemain de Noël (W14 D7), perdant 3-2 à Coventry en 1999-00 et 4-0 à Southampton en 2015-16. Norwich est au pied du classement avec 10 points – seules trois équipes en bas du classement de la Premier League au début du Boxing Day ont évité la relégation : West Bromwich Albion en 2004-05, Sunderland 2013-14 et Leicester en 2014-15. Norwich n’a pas réussi à marquer dans 11 matchs différents de Premier League cette saison. Pendant ce temps, dans l’histoire de l’élite, aucune équipe n’a jamais marqué moins de buts avant Noël que les huit que les Canaries ont marqués cette saison. 52% des buts d’Arsenal en Premier League cette saison ont été marqués par des joueurs âgés de 21 ans ou moins (14/27) , avec seulement Leeds en 1999-00 (65%) ayant un tel ratio plus élevé dans une seule campagne de Premier League (hors buts contre son camp). L’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a marqué lors de ses deux matchs du Boxing Day en Premier League, contre Brighton en 2018-19 et Bournemouth en 2019-20. Le seul joueur d’Arsenal à avoir marqué lors de trois matches consécutifs du Boxing Day est Thierry Henry (entre 2002-03 et 2004-05). Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal a été directement impliqué dans six buts en trois matches de Premier League contre Norwich (5 buts, 1 passe décisive), et n’a jamais manqué de marquer contre les Canaris dans la compétition. Gabriel Martinelli a été directement impliqué dans six buts lors de ses six derniers matchs de Premier League avec Arsenal (4 buts, 2 passes décisives), autant qu’il en avait lors de son premier 33 apparitions dans la compétition avant cela (5 buts, 1 passe décisive).