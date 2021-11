Norwich vise la cible managériale de Newcastle sous la pression de Daniel Farke

Norwich pourrait chercher à faire venir un manager recherché par Newcastle s’ils se séparent de Daniel Farke, selon un rapport.

L’Allemand subit une pression croissante au milieu du début de campagne désastreux de son équipe. Les Canaries occupent le bas du classement de la Premier League avec seulement deux points en dix matches.

Norwich et Newcastle sont les deux seules équipes à avoir remporté une victoire cette saison. Le patron des Magpies, Steve Bruce, a quitté St James ‘Park le 20 octobre, en partie à cause de la prise de contrôle par le club.

Farke est resté aux commandes lorsque Norwich a été relégué de l’élite en 2019-2020. Il a guidé le club vers un retour immédiat en remportant le titre de champion l’année suivante.

Cependant, Norwich a l’air vraiment hors de sa profondeur cette fois-ci et a à peine combattu dans certains matchs. Ils n’ont pas réussi à marquer lors de matchs nuls consécutifs contre Burnley et Brighton avant d’être martelés 7-0 par Chelsea.

Le Daily Mail fournit une mise à jour sur l’avenir de Farke. Ils affirment que des doutes commencent à émerger dans les coulisses sur les capacités de l’homme de 45 ans.

Il y a des inquiétudes que Norwich pourrait ne pas atteindre le record de points le plus bas de tous les temps du Prem – les 11 que Derby a ramassé en 2007-08.

Et ce malgré le soutien public du directeur sportif du club, Stuart Webber.

L’ancien patron de Bournemouth, Eddie Howe, est désigné comme remplaçant potentiel. Il a connu un énorme succès au Vitality Stadium avant de partir en août de l’année dernière.

Les chefs de Norwich savent que l’Anglais a beaucoup d’expérience à la fois en Prem et en Championship. Il pourrait être l’homme pour les maintenir ou les ramener dans la division, en cas de relégation.

Norwich n’est pas le seul club à regarder les services de Howe. Newcastle est également intéressé et l’a mis sur sa liste restreinte, aux côtés d’Unai Emery de Villarreal.

Ils devraient annoncer le remplacement de Bruce lors de la prochaine pause internationale.

Farke réagit à la dernière défaite de Norwich

La dernière sortie de Norwich a été une défaite décevante de 2-1 contre Leeds. Andrew Omobamidele a marqué pour les Canaries, mais c’était entre deux buts rapides de Leeds.

Après le match, Farke a déclaré aux journalistes: « Ce match résume l’histoire de la saison. Nous avons joué les trois premiers – à domicile contre Liverpool, à Manchester City, à Chelsea – et soyons honnêtes, nous n’avions aucune chance.

« Tous les autres matchs étaient compétitifs, serrés, serrés et nous recevons de nombreux compliments. Nous sommes plusieurs fois la meilleure équipe mais nous ne jouons pas pour les mots, nous jouons pour les points.

« Nous repartons avec des matchs nuls et vierges (contre Burnley et Brighton), nous perdons par un but impair et nous n’avons pas de chance, mais quand vous êtes toujours malchanceux, c’est à cause d’un petit manque de qualité. »

