John Madden signifiait tellement pour tant de gens dans notre vie quotidienne. Le gars était une légende absolue dans la cabine de diffusion.

Mais ce n’est pas le seul endroit où son impact a été ressenti. Il a également été profondément ancré dans le monde virtuel. La série de jeux vidéo Madden d’EA Sports est un classique de tous les temps qui se poursuit encore aujourd’hui.

Pour tant de fans de football – et de sport en général – Madden était leur entrée dans le jeu. Cela faisait d’eux des fans de certaines équipes et, surtout, de certains joueurs avec lesquels ils adoraient jouer. Des joueurs qui étaient littéralement pratiquement imparables.

Nous avons tous une liste de ces joueurs dont nous nous souvenons très bien d’avoir dominé les matchs – ou d’être dominés par les potes.

Voici un aperçu des nôtres sans ordre particulier car, eh bien, tout le monde sait que c’est Mike Vick 2004, puis tout le monde.

Madden 03 : le candidat de Trung



Trung Canidate est un peu une coupe profonde. La plupart des gens l’ont probablement trouvé en jouant avec l’attaque chargée des Rams sur ce jeu mettant en vedette Marshall Faulk, Torry Holt, Isaac Bruce et Kurt Warner.

Canidate faisait partie d’une classe distincte d’étoiles de Madden. Il n’a jamais eu le meilleur classement général, mais il pouvait voler sur le terrain. Canidate était un si bon joueur à Madden qu’il pouvait en fait être utilisé en mode franchise et afficher les numéros du Temple de la renommée en tant que porteur de ballon.

Sa véritable carrière n’a pas duré si longtemps, jouant seulement quelques saisons. Cependant, son statut de légende de Madden est certifié.

Madden 04 : Michael Vick



Cette liste ne serait pas complète sans le joueur trop dominant de Michael Vick dans Madden 04. Vick était déjà une menace dans les versions précédentes du jeu, possédant l’un des bras les plus puissants du jeu avec une vitesse d’élite, mais quand EA Sports a mis en œuvre la fonction de meneur de jeu. où pouvez-vous contrôler vos bloqueurs tout en courant avec le ballon ?

Eh bien, cela vient d’amener Vick à un autre niveau à Madden.

Vick était si bon que beaucoup de gens avaient une règle commune lorsqu’ils jouaient à Madden 04 avec leurs amis : personne n’est autorisé à choisir les Falcons.

Madden 08 : Devin Hester



Devin Hester a été béni avec la vitesse 100 dans Madden 08 après s’être imposé comme le retourneur le plus dangereux de l’histoire de la NFL. Sa vitesse faisait évidemment de lui une terreur dans les équipes spéciales, mais il n’était pas à la hauteur de la plupart des demi de coin sur les routes et les postes en raison de sa vitesse.

Madden 11 : Chris Johnson



Vitesse, vitesse, vitesse. C’est ce que recherchent la plupart des joueurs de Madden et CJ2K a eu de la vitesse pendant des jours. Johnson était un 99 au total dans Madden 11, combinant 99 vitesse, 99 accélération et 97 agilité pour ouvrir de longues pistes avec facilité.

Il suffit de regarder le travail de l’avatar virtuel de Chris Johnson.

Madden 20 : Aaron Donald



Jouer avec des joueurs de ligne défensive est un sacrilège pour certains joueurs de Madden, mais l’homologue du jeu vidéo de Donald est encore plus dominant que le vrai Aaron Donald qui s’est déjà enfermé comme membre du Temple de la renommée au premier tour. Il peut aplatir les joueurs de ligne offensifs, forcer les échappés, chasser les porteurs de ballon – tout ce dont une défense pourrait avoir besoin, Donald est là.

Les ajouts de la Superstar X-Factors dans les jeux récents ont fait de lui l’un des grands joueurs de Madden de tous les temps.

Madden 98 : Jerry Rice



Je veux dire, nous avons déjà vu des joueurs avec 100 notes. Mais plus de 100 ? Non, c’est un code de triche là. Et cela décrit parfaitement Jerry Rice sur Madden 98.

Rice a obtenu une note globale de 189 pour le jeu, ce qui, pour être honnête, sonne complètement comme si l’algorithme du jeu sur la N64 venait juste d’être cassé. Mais peu importe. Il était littéralement imparable. Il a tout attrapé, cassé tous les tacles et marqué tous les touchés. Vous ne pouviez littéralement jouer contre personne avec les 49ers à cause de lui.

Madden 09 : Randy Moss



C’était juste un an après que Moss ait attrapé 23 touchés avec les Patriots en route pour le Super Bowl.

C’est peut-être aussi la représentation la plus précise d’un joueur dans un jeu vidéo car, aussi difficile qu’il soit pour se protéger du jeu, il était tout aussi difficile à couvrir dans la vraie vie. Donnez-lui un itinéraire de fondu ou un essai et ce fut un touché.

Madden 03 : Marshall Faulk



Nous avons déjà vu des porteurs de ballon à tout faire sur Madden et ils sont toujours extrêmement amusants à utiliser. Mais Marshal Faulk était une bête différente sur Madden 03.

Le vrai code de triche, cependant, était en fait de l’aligner au récepteur et de le laisser travailler sur des pentes ou des croix peu profondes. Il a tout attrapé et pouvait casser à peu près n’importe quel tacle.

Madden 99 : Barry Sanders



Rappelez-vous ce que je viens de dire à propos de Moss étant la représentation la plus précise de Madden jamais réalisée? Sanders pourrait en fait le battre.

Le mec a joué comme un jeu vidéo dans la vraie vie. Vous ne pouviez pas vous attaquer à cet homme pour quoi que ce soit. Ils ont parfaitement saisi cela sur Madden 99. Il y avait aussi cette publicité extrêmement amusante «Cyber ​​Barry» qui me fait rire à chaque fois que je la vois.

Madden 05 : Ray Lewis



Ouais, vous connaissez tous le bâton de frappe, n’est-ce pas ? C’est une chose à cause de Ray Lewis.

Vous ne pouviez pas lancer le ballon au milieu ou courir le ballon entre les tacles parce que c’était un échappé ou un drop 7 fois sur 10 si Ray vous frappait.

Ça ressemblait à ça.

Buddy était vraiment un mur de briques.