Nos 10 offres Amazon préférées – .

Le Memorial Day 2021 est arrivé et l’équipe . Deals a fouillé toutes les meilleures offres d’Amazon pour mettre en évidence les plus chaudes que vous pouvez obtenir cette année. Il va de soi qu’il va sans dire qu’il y a aussi beaucoup de bonnes ventes locales dans tout le pays aujourd’hui. Compte tenu de tout ce que les propriétaires de petites entreprises ont vécu au cours de la dernière année et demie, vous devriez certainement essayer de soutenir certains magasins privés locaux aujourd’hui.

Bien sûr, il existe également de nombreuses offres intéressantes en ligne.Nous présenterons donc certaines des meilleures offres que nous savons que nos lecteurs adoreront.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Regardez cet énorme La section des offres d’Amazon sur le site du détaillant en ce moment et vous trouverez tellement de bonnes affaires fantastiques. En fait, il y a tellement d’offres du Memorial Day à trouver que cela peut être accablant pour certaines personnes.

L’équipe de . Deals en a passé au crible autant que possible, et nous avons proposé 10 offres particulièrement géniales dont tout le monde devrait profiter pendant que vous le pouvez. Croyez-le ou non, les prix commencent à seulement 3,75 $, ce qui correspond au prix que vous paierez par prise lorsque vous achetez un pack de 4 produits les plus vendus. Gosund Mini Prises Wi-Fi Intelligentes avec plus de 52 000 évaluations 5 étoiles sur Amazon. Utilisez simplement le code promo H7RT953B pour marquer ce prix bas de tous les temps, et le faire maintenant, car aujourd’hui est le dernier jour avant que cet accord ne disparaisse.

Cependant, cet accord MyQ se vend constamment, et il semble qu’il soit sur le point de se vendre à nouveau, car les estimations d’expédition baissent. Si vous ne vous dépêchez pas, vous le manquerez presque certainement.

Une autre offre très populaire en ce moment est celle d’Amazon Fire TV Stick 4K, qui coûte normalement 50 $. Utilisez le code promo HELLOFTV à la caisse et vous pouvez en acheter un pour seulement 29,99 $, ce qui est le prix le plus bas de l’année (des conditions générales s’appliquent, en savoir plus ici). Vous pouvez également économiser 52 $ sur une paire de AirPods Pro, vous pouvez obtenir le gadget sans fil ThermoPro génial qui vous aide à cuire parfaitement le steak à chaque fois pour seulement 33,24 $, vous pouvez économiser 100 $ sur le le premier robot serpillière autonettoyant au monde, et La barre de son la plus vendue de Vizio est en vente dès maintenant pour seulement 74,99 $.

Bien sûr, il y a aussi beaucoup d’excellentes offres Instant Pot à trouver, y compris une remise massive de 70 $ sur l’un ou l’autre Pot instantané Ultra 60 ou la Pot instantané Ultra 80. Assurez-vous également de ne pas manquer la grande vente d’éclatement Roomba d’Amazon qui comprend le prix le plus bas de l’année sur le Aspirateur robot autonettoyant Roomba i3+!

Pendant que vous y êtes, n’oubliez pas de vous accrocher 15 $ de crédit Amazon gratuit si vous êtes éligible. De cette façon, vous économiserez encore plus sur l’une de ces offres incroyables dont vous profiterez au final !

Découvrez nos 10 offres préférées pour le Memorial Day 2021 ci-dessous.

Gosund Mini Prises Wi-Fi Intelligentes

Le prix le plus bas d’Amazon avec le code promo H7RT953B! L’offre se termine à 23 h 59 le lundi

Prise intelligente, Gosund Mini Wifi Outlet Fonctionne avec Alexa, Google Home, aucun hub requis, cont… Prix catalogue : 24,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (40 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : H7RT953B

Fire TV Stick 4K

Le Fire TV Stick 4K est le lecteur multimédia en continu le plus puissant d’Amazon avec le facteur de forme de dongle populaire Prend en charge tous vos services de streaming préférés comme Netflix, HBO Max, Apple TV+, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Peacock, Paramount+, Discovery+ et tellement plus. Vous pouvez également diffuser gratuitement avec Tubi, Pluto TV, IMDb TV et d’autres services de streaming gratuits De nombreux jeux et autres applications parmi lesquels choisir dans l’App Store d’Amazon La télécommande vocale Alexa incluse vous permet de contrôler votre contenu et plus encore avec votre voix

Appareil de streaming Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa | Dolby Vision | Version 2018 Prix courant: 39,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo : HELLOFTV

AirPods Pro

Les AirPods Pro d’Apple sont dotés d’une suppression active du bruit ainsi que d’un nouveau “mode transparence” qui amplifie tous les sons autour de vous, ce qui est idéal pour les conversations sans avoir à retirer vos écouteurs.

Les embouts en silicone coniques personnalisés sont disponibles en trois tailles différentes pour assurer un ajustement parfait

Les AirPods Pro sont résistants à la transpiration et à l’eau, vous pouvez donc les porter pendant des entraînements intenses ou même sous la pluie sans avoir à vous inquiéter

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Drone caméra Snaptain S5C 2K

Le drone quadricoptère 5SC le plus vendu de Snaptain est un modèle convivial doté de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Vous pouvez même utiliser des commandes vocales pour le faire décoller, atterrir, revenir vers vous, etc. des astuces comme des flips and rolls Un récepteur radio haute puissance permet à ce drone populaire de fonctionner à des distances allant jusqu’à 80 mètres Enregistrez, éditez et téléchargez des vidéos capturées par la caméra 2K cristalline du drone Les clips vidéo sont stockés localement sur une carte microSD. vidéo d’une personne directement sur votre iPhone ou votre appareil Android pendant que vous volez Fabriqué à partir de plastique ABS de haute qualité avec des protections d’hélice pour éviter les dommages vous permet de tracer une ligne sur l’écran de votre smartphone et le drone suivra ce chemin exact Le capteur G intégré, tout comme celui des quadricoptères haut de gamme coûteux, permet d’assurer un vol stable

SNAPTAIN S5C WiFi FPV Drone avec caméra 2K, commande vocale, quadricoptère RC vidéo grand angle en direct avec… Prix courant: 69,99 $ Prix: 56,52 $ Vous économisez: 13,47 $ (19%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Offres Roomba

iRobot Roomba 675 Robot Aspirateur-Connectivité Wi-Fi, Fonctionne avec Alexa, Idéal pour les poils d’animaux, les tapis… Prix catalogue : 279,99 $ Prix : 224,99 $ Vous économisez : 55,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Robot aspirateur iRobot Roomba i3+ (3550) avec élimination automatique de la saleté – se vide lui-même, avec… Prix catalogue : 599,99 $ Prix : 449,00 $ Vous économisez : 150,99 $ (25 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Robot aspirateur iRobot Roomba i7+ (7550) avec élimination automatique de la saleté, se vide lui-même, connexion Wi-Fi… Prix catalogue : 999,99 $ Prix : 649,00 $ Vous économisez : 350,99 $ (35%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Pot instantané ultra

Autocuiseurs électriques multifonctions Instant Pot 10-en-1 les plus récents d’Instant Brands 70 $ de rabais sur le modèle 6 pintes et le modèle 8 pintes

Instant Pot Ultra 60 Ultra 6 Qt 10-en-1 Autocuiseur programmable multi-usage, mijoteuse, R… Prix catalogue : 139,99 $ Prix : 69,99 $ Vous économisez : 70,00 $ (50 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Instant Pot Ultra 80 Ultra 8 Qt 10-en-1 Autocuiseur programmable multi-usage, mijoteuse, R… Prix catalogue : 159,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 70,00 $ (44%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Couvercle de friteuse à air instantané Instant Pot

Transformez instantanément votre Instant Pot standard de 6 pintes en friteuse à air. Retirez simplement le couvercle fourni avec votre Instant Pot, remplacez-le par celui-ci et utilisez les commandes sur le couvercle pour cuisiner des aliments délicieusement croustillants et sains.

Couvercle pour friteuse à air instantané 6 en 1, sans fonction de cuisson sous pression, 6 Qt, 1500 W Prix courant: 89,99 $ Prix: 74,95 $ Vous économisez: 15,04 $ (17%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Thermomètre à viande sans fil à longue portée ThermoPro

La technologie Bluetooth 5.0 et une conception intelligente se combinent pour permettre au thermomètre à viande Bluetooth ThermoPro TP25H2 à longue portée de se connecter à votre smartphone à une distance allant jusqu’à 500 pieds Ne manquez jamais une alerte, que vous soyez debout à côté de votre gril ou que vous soyez de l’autre côté de la maison L’application gratuite ThermoPro est facile à utiliser pour les débutants ou pour les professionnels chevronnés Il suffit de définir une température cible personnalisée, d’utiliser une température USDA prédéfinie ou de configurer une minuterie, et l’application fait le reste Vous pouvez également surveiller votre température interne des aliments en temps réel dans l’application Recevez des alertes lorsque vos aliments atteignent la température cible ou définissez une alarme de réchauffage pour vous assurer de retirer vos aliments du feu au bon moment Les sondes ThermoPro ont une plage de températures de fonctionnement de 15,8 ℉ à 572℉ et sont précis à moins de 1,8°F La batterie rechargeable dure jusqu’à 8 mois entre les charges

ThermoPro ThermoPro Thermomètre à viande Bluetooth longue portée de 500 pieds Thermomètre sans fil avec double sonde Prix catalogue : 35,99 $ Prix : 33,24 $ Vous économisez : 2,75 $ (8%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Robot serpillière et aspirateur autonettoyant Narwal T10

Ce robot brillant nettoie vos sols… puis se nettoie tout seul! La station de base spéciale du Narwal T10 est la première du genre, avec une fonction spéciale de vadrouille autonettoyante qui n’a jamais été vue auparavant Deux puits séparés à l’intérieur de la station de base séparent l’eau propre de l’eau sale Le Narwal retourne à la station de base périodiquement et fait passer de l’eau propre à travers les tampons pour les nettoyer L’eau sale est stockée séparément et l’application Narwal vous indique quand il est temps de vider le réservoir sale et de remplir le réservoir propre Les grands réservoirs de 1,3 gallon contiennent suffisamment d’eau pour nettoyer 3 000 pieds carrés d’espace à un C’est aussi un excellent aspirateur robot avec une forte aspiration de 1800 Pa et la technologie Perfect Edge Des capteurs avancés permettent au robot d’éviter les obstacles et de nettoyer jusqu’aux bords de vos sols Basculez facilement entre le mode vadrouille et le mode d’aspiration

Aspirateur robotique Narwal T10 avec vadrouille autonettoyante automatique 2-en-1, connecté au Wi-Fi, Sma… Prix : 1 099,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Barre de son Vizio SB2920-C6

La barre de son compacte SB2920-C6 de Vizio offre un son puissant avec un faible encombrement Taille parfaite pour s’adapter à n’importe quelle pièce de votre maison Offre 95 dB de son cristallin qui peut remplir n’importe quelle pièce de votre maison Évaluée à moins de 1% de distorsion harmonique totale Technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter votre smartphone, tablette ou ordinateur sans fil afin que vous puissiez écouter toute votre musique et vos podcasts préférés Offre une expérience audio premium avec prise en charge de DTS Studio Sound, DTS Tru Volume et DTS TruSurround La configuration ne pourrait être plus simple : il suffit de se connecter la barre de son à la sortie audio de votre téléviseur à l’aide de l’un des câbles inclus

Barre de son VIZIO pour téléviseur, système de son surround 29″ pour téléviseur, barre de son audio domestique, canal 2.0 H… Prix catalogue : 103,99 $ Prix : 74,99 $ Vous économisez : 29,00 $ (28%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

