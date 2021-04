Nos animaux de compagnie engloutissent-ils la planète?

Des repas à base de viande à la litière pour chat en passant par les sacs de merde en plastique, les soins des animaux domestiques sont incontestablement mauvais pour l’environnement. Que pouvons-nous y faire?

Partie de La question des animaux de Le point culminant, notre maison d’histoires ambitieuses qui expliquent notre monde.

Eleanor Cummins est une rédactrice scientifique et une contributrice fréquente au Highlight. Plus récemment, elle a écrit sur le nouveau scepticisme et le Présidence Twitter pour Vox.

Maki Naro est un dessinateur, illustrateur et communicateur scientifique primé et auteur de sept bandes dessinées auto-publiées. Il a précédemment illustré une bande dessinée expliquant pourquoi il y en a si peu femmes lauréates du prix Nobel pour Vox.