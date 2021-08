Tout le monde avait l’habitude de ridiculiser le sentimentalisme insensé de « gagner les cœurs et les esprits » des libéraux qui ont planifié et dirigé la guerre du Vietnam, mais notre établissement de politique étrangère n’a jamais rien appris de cette débâcle. (A part : Comment gagnez-vous « les cœurs et les esprits » dans un endroit comme le Sud-Vietnam vers 1965 ou l’Afghanistan, vers maintenant : vous tuez l’ennemi en grand nombre.)

Voici quelques extraits choisis d’un rapport de la CIA de 2010 sur la façon de renforcer l’opinion publique en Europe pour soutenir la participation de l’OTAN à notre entreprise, ce qui en fait une lecture ironique en ce moment :

Après que le gouvernement néerlandais soit tombé sur la question des troupes néerlandaises en Afghanistan le mois dernier, la CIA s’est inquiétée que des événements similaires puissent se produire dans les pays qui envoient les troisième et quatrième contingents de troupes à la mission de la FIAS (Force internationale d’assistance à la sécurité). Les stratégies de relations publiques proposées se concentrent sur les points de pression qui ont été identifiés dans ces pays. Pour la France, c’est la sympathie du public pour les réfugiées et les femmes afghanes. Pour l’Allemagne, c’est la peur des conséquences de la défaite (drogue, plus de réfugiés, terrorisme) ainsi que pour la position de l’Allemagne dans l’OTAN. Le mémo est une recette pour la manipulation ciblée de l’opinion publique dans deux pays alliés de l’OTAN, écrit par la CIA. . .

Les publics d’Europe occidentale pourraient être mieux préparés à tolérer un printemps et un été de plus grandes pertes militaires et civiles s’ils perçoivent des liens clairs entre les résultats en Afghanistan et leurs propres priorités. Un programme de communication stratégique cohérent et itératif entre les contributeurs de troupes de l’OTAN qui puise dans les principales préoccupations de publics européens de l’Ouest spécifiques pourrait fournir un tampon si l’apathie d’aujourd’hui devient l’opposition de demain à la FIAS, donnant aux politiciens une plus grande latitude pour soutenir les déploiements en Afghanistan. . .

Inversement, des messages qui dramatisent les conséquences négatives potentielles d’une défaite de la FIAS pour les civils afghans pourraient tirer parti de la culpabilité des Français (et d’autres Européens) pour les avoir abandonnés. La perspective que les talibans fassent reculer les progrès durement gagnés en matière d’éducation des filles pourrait provoquer l’indignation des Français, devenir un point de ralliement pour le public français majoritairement laïc et donner aux électeurs une raison de soutenir une bonne et nécessaire cause malgré les pertes.. . .

Les femmes afghanes pourraient servir de messagères idéales pour humaniser le rôle de la FIAS dans la lutte contre les talibans en raison de la capacité des femmes à parler personnellement et de manière crédible de leurs expériences sous les talibans, de leurs aspirations pour l’avenir et de leurs craintes d’une victoire des talibans. Des initiatives de sensibilisation qui créent des opportunités médiatiques pour les femmes afghanes de partager leurs histoires avec des femmes françaises, allemandes et européennes pourraient aider à surmonter le scepticisme généralisé parmi les femmes d’Europe occidentale envers la mission de la FIAS.

En d’autres termes, justifier la mission en faisant appel aux valeurs libérales des Européens, plutôt que parce que l’idéologie et l’action de l’ennemi méritaient d’être vaincues. Assurez-vous que les libéraux européens se sentent bien ! Et ainsi, nous obtenons une aide américaine pour des choses comme celle-ci à l’Université de Kaboul :

PROGRAMME DE MASTER EN ÉTUDES DU GENRE ET DES FEMMES Le programme de maîtrise en études sur le genre et les femmes de la faculté des sciences sociales, qui débute en 2015, peut être considéré comme l’une des étapes importantes du développement des capacités académiques et de la formation des cadres de spécialistes. Dans le même temps, il peut être considéré comme un développement privilégié afin d’augmenter la qualité des sciences sociales pour la communauté scientifique d’Afghanistan et en particulier l’Université de Kaboul. . . L’un des principaux objectifs des études sur le genre et les femmes est l’unité (partage) des expériences et l’utilisation du pouvoir, des talents et des capacités des hommes et des femmes afin d’apporter des changements positifs dans diverses dimensions du développement communautaire. Des efforts devraient être faits dans ce domaine pour examiner et révéler les réalités sociales et culturelles de notre société en termes de genre en utilisant des études de genre et découvrir que dans quelle partie des structures sociales, les opportunités de développement des capacités et des talents des femmes et des les hommes sont confrontés à des obstacles. L’objectif principal de ce domaine est de surmonter les obstacles grâce à des études scientifiques et de recherche afin de créer de nombreuses opportunités sociales pour les deux sexes afin de réaliser le développement dans ses différentes dimensions.

Je suis sûr que les talibans maintiendront cet important programme. Plus de « Cockburn » dans The Spectator :

Les « études de genre » ont-elles perdu l’Afghanistan ? En ce qui concerne le Vietnam, les partisans débattent des règles d’engagement, des stratégies de bombardement, des niveaux de financement et de l’offensive du Têt. Avec l’Afghanistan, la question pourrait être : les études de genre ont-elles fait subir à l’Amérique sa défaite la plus humiliante ? Cockburn souhaite qu’il plaisantait. . . L’Amérique en Afghanistan a cherché un raccourci, et par “raccourci”, Cockburn veut dire “quelque chose qui prend dix fois plus de temps mais qui n’a pas l’air aussi méchant pour les caméras de télévision”. L’Amérique espérait qu’avec suffisamment d’ingénierie sociale à moitié cuite dans la moitié de l’Afghanistan qu’elle contrôlait, elle serait finalement récompensée par la victoire et que l’Afghanistan deviendrait la Hollande de l’Hindu Kush. Sur les campus de l’Ivy League, les étudiants apprennent à dénoncer le « colonialisme », mais les diplomates de l’Ivy League qui ont cherché à refaire l’Afghanistan à l’image de Harvard étaient parmi les praticiens les plus ambitieux de l’histoire du monde. Ainsi, à côté des milliards pour les bombes, des centaines de millions pour les études de genre en Afghanistan. Selon les rapports du gouvernement américain, 787 millions de dollars ont été dépensés pour des programmes de genre en Afghanistan, mais cela sous-estime considérablement le total réel, puisque les objectifs de genre ont été intégrés dans pratiquement toutes les entreprises prises par l’Amérique dans le pays. Un récent rapport de l’Inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR) a fait le point sur les difficultés du projet. Pour commencer, tant en dari qu’en pastho, il n’y a pas de mots pour « genre ». Cela a du sens, puisque la distinction entre « sexe » et « genre » n’a été inventée que par un pédopsychiatre sexuellement abusif dans les années 1960, mais de toute évidence, les Américains ont été pris au dépourvu. Les choses ne se sont pas améliorées à partir de là. Sous la direction des États-Unis, la constitution afghane de 2004 a fixé un quota de 27 pour cent pour les femmes dans la chambre basse – plus élevé que le chiffre réel en Amérique ! Une stratégie qui exigeait parfois que les femmes représentent des provinces où elles n’étaient jamais allées. Remarquablement, cette expérience de « démocratie » a créé un gouvernement pour lequel peu de gens étaient prêts à se battre, et encore moins à mourir. Les initiatives se sont enchaînées. Les bienfaiteurs ont établi une « Alliance nationale de la masculinité », afin que quelques centaines d’hommes afghans puissent parler de leurs « rôles de genre » et « examiner les attitudes masculines qui sont préjudiciables aux femmes ».

