Nos chiens et nos chats sont anxieux. Le CBD est-il la réponse?

Ramon Ramirez était à la conférence South by Southwest, se détendant sous les tentes noires du Fader Fort, lorsqu’un vendeur lui a remis une petite dose gratuite de gouttes d’huile de CBD pour animaux de compagnie. C’était en 2019, l’année de la percée du CBD, alors que le secteur du chanvre naissant envahissait tous les salons commerciaux et festivals de musique en Amérique du Nord. «Il y avait des dîners CBD et des cocktails CBD lors d’activations de marques stupides», se souvient Ramirez, qui vit à Austin, au Texas, et travaille dans les médias. Quelques semaines après le spectacle, Ramirez était en voyage avec sa chienne Penny, qui peut s’inquiéter dans ses mauvais jours. Il avait besoin de la laisser dans une pièce pendant quatre heures ou plus. Quelques gouttes de CBD ne pourraient certainement pas faire de mal.

Ils ont travaillé.

«Maintenant, je reçois les gouttes chaque fois qu’il y a un orage», dit Ramirez. «Notre chien s’adoucit et se couche. C’est fondamentalement ça. Mais étant donné sa nervosité pendant les tempêtes, cela seul fait une grande différence.

Ramirez n’est pas seul. Récemment, on a l’impression que tout le monde explore le potentiel du chanvre pour ses animaux de compagnie, des produits comestibles aux crèmes topiques. Grand View Research estime que les revenus totaux dérivés des produits CBD pour animaux de compagnie pourraient approcher 400 millions de dollars d’ici 2027. Ce chiffre est contextualisé par The Nielsen Group, qui a constaté que les trois quarts des consommateurs de CBD sont des propriétaires d’animaux et que 24% d’entre eux utilisent du chanvre pour eux-mêmes, leurs animaux, ou les deux. (Ramirez me dit qu’il s’est vraiment défoncé avec Penny. “Nous avons mangé des collations et nous avons passé du temps”, dit-il.) Le Washington Post note qu’un certain nombre de célébrités de haut niveau ont commencé à intégrer les teintures CBD pour animaux de compagnie dans leur portefeuille d’approbation. . Mike Tyson s’est associé à Cesar Milan, de la renommée The Dog Whisperer, pour une gamme de friandises au cannabidiol pour animaux de compagnie, et 311, l’un des grands groupes de marijuana de tous les temps, a ajouté une huile de CBD spécifique aux animaux de compagnie en décembre dernier.

La révolution de la CDB est née avec l’adoption du Farm Bill de 2018, qui permettait aux entreprises de cultiver du chanvre à grande échelle tout en laissant davantage de réglementation aux États individuels. Soudainement, des startups CBD surgissaient dans tout le pays. Pour les non-initiés, le CBD est l’un des composés présents à la fois dans le chanvre et la marijuana, mais contrairement au THC – qui est le composant psychoactif du cannabis – le CBD ne vous fait pas planer. Au lieu de cela, les défenseurs de l’industrie disent que le CBD peut réduire la douleur chronique et aider à la dépression et à l’anxiété.

Les lois américaines sur la marijuana sont un patchwork déroutant et défédéralisé, mais étant donné que le CBD ne nuira aux sens de personne, il devient rapidement légal dans tout le pays. En fait, le seul État qui interdit catégoriquement la possession de produits CBD est l’Idaho. Comparez cela au cannabis, qui peut être légalement utilisé à des fins récréatives dans seulement 17 États. L’assouplissement de ces politiques a conduit à un boom des entreprises centrées sur la CDB. Selon Growth Market Reports, une industrie du cannabidiol d’un milliard de dollars se profile à l’horizon, alors qu’une vague d’investisseurs tente de se lancer dans la frénésie alimentaire. Dans un monde maintenant rempli de cure-dents CBD, de lubrifiant CBD et de vêtements d’entraînement infusés de CBD, les friandises pour chiens CBD ne sont qu’une autre partie de la manie post-prohibition.

Jen Weatherhead, propriétaire de ZenPup, est l’un de ces entrepreneurs nouvellement convertis. Il y a quatre ans, alors qu’elle travaillait dans le développement de produits pour une entreprise de maquillage, elle est devenue propriétaire de deux teckels miniatures aux cheveux longs, Rooster et Roxanne – et Rooster a passé ses premiers mois aux soins de Weatherhead seul dans la salle de bain. Au départ, Weatherhead croyait que Rooster était un peu excentrique; puis elle a découvert qu’il avait une anxiété paralysante. Le vétérinaire de Rooster voulait mettre le teckel sur une prescription de Xanax, mais Weatherhead s’est hérissé à l’idée d’intégrer des médicaments anti-anxiété humains dans le régime alimentaire d’un chiot de 2 mois. Weatherhead utilisait déjà le CBD dans sa vie personnelle et a signalé des changements «assez notables» avec sa propre anxiété et son tempérament. Alors, elle a décidé de voir si Rooster pouvait trouver le même soulagement. Weatherhead a fait des recherches sur l’espace de soins pour animaux CBD et a décrit ce qu’elle a trouvé comme le «Far West».

«Il n’y avait aucune information sur l’approvisionnement des ingrédients, de quel type de CBD il s’agissait, comment ils l’ont extrait ou d’où il venait», explique Weatherhead. «Toutes les meilleures pratiques que nous avons vues du côté humain n’étaient pas adaptées au secteur des animaux de compagnie.»

Ainsi, en décembre 2018, Weatherhead a fondé ZenPup, qui se présente comme une source de CBD authentifié et éthique pour les propriétaires d’animaux à travers l’Amérique. Chaque teinture, topique ou traitement qu’ils vendent est accompagné d’un certificat d’analyse de la société de tests de laboratoire de marijuana Confident Cannabis, vérifiant que le produit ne contient aucun pesticide, mycotoxines, métaux lourds et peut-être plus important encore, un maquillage de THC infiniment petit.

La vitrine ZenPup reflète cette philosophie de bien-être hautement Instagrammable. La page d’accueil présente une image d’un chiot blanc embrassant un homme du millénaire débraillé avec un bonnet tiré juste au-dessus de ses oreilles, l’image de la santé et de la joie de l’animal et du propriétaire. Leurs biscuits sont préparés avec un mélange de miel, de beurre de cacahuète et de porc, avec une dose de 5 milligrammes de CBD et un «mélange botanique apaisant» (camomille, gingembre et racine de valériane). Les propriétaires d’animaux pourraient s’inquiéter des os de poulet, du chocolat et des noix de macadamia que leur chien pourrait accidentellement abattre. Mais Weatherhead pense que le CBD ne préoccupe plus personne.

«Au cours de la dernière année, nous avons vu la stigmatisation du cannabis, à la fois THC et CBD, basculer. De nombreux médias ont présenté toutes les possibilités de guérison du cannabis », déclare Weatherhead. «Et étant donné que c’est dans le secteur humain depuis un certain temps, cela a permis aux gens de savoir que c’est une alternative vraiment bonne et sûre. Et il y a des preuves que cela fonctionne réellement. »

C’est le point de friction. À ce jour, il n’y a toujours pas de consensus médical sur l’efficacité du CBD pour les humains et les animaux, y compris si les affirmations répandues sur le soulagement de la douleur et la dépression émoussée sont conformes à la vérité scientifique. Il est clair que le CBD peut être utile pour certaines conditions médicales – l’année dernière, la FDA a approuvé un traitement dérivé du CBD appelé Epiodelex qui réduit les crises chez les personnes atteintes de formes rares d’épilepsie – mais cela reste le seul médicament CBD autorisé en circulation. Le Dr Mark Verdino, chef du personnel vétérinaire de la North Shore Animal League America, me dit qu’il y a eu des études sur le CBD qui révèlent un impact potentiel sur la douleur arthritique et l’anxiété, mais il y en a d’autres qui ne montrent aucune différence tangible entre le groupe placebo et le groupe qui a reçu le médicament.

«Vous ne pouvez pas demander à l’animal comment il se sent. Nous avons vraiment besoin d’études plus objectives. »

«Fondamentalement, tout ce que la recherche dit, c’est qu’il doit y avoir plus d’études vraies de type à double insu», poursuit-il. «Même la plupart de ceux-ci, avec des animaux, sont anecdotiques. Vous ne pouvez pas demander à l’animal comment il se sent. Nous avons vraiment besoin d’études plus objectives. »

Pourtant, Verdino me dit que sa pratique vétérinaire a commencé à stocker un produit CBD en raison de la forte demande de ses clients. Verdino fait écho au point précédent de Weatherhead sur le grand nombre d’acteurs peu recommandables actifs dans l’espace de soins pour animaux de compagnie CBD, et il est important pour lui que si un client veut essayer le chanvre, il ramènera au moins quelque chose de dessus.

«Comme la plupart des nutriceutiques, il est actuellement mal réglementé. Vous pourriez mettre de l’huile d’olive dans un pot et dire que c’est du CBD », dit-il. «Il est donc important, en tant que vétérinaire, que même si nous ne« recommandons »pas le CBD, nous puissions choisir un produit en lequel nous avons confiance.»

Verdino ne s’attend pas à ce que la dynamique de soins des animaux CBD ralentisse. Si quoi que ce soit, alors que la légalisation continue de balayer le pays, de plus en plus de clients se renseigneront sur le chanvre pour leurs animaux domestiques. «Je pense que ce sera plus facile de prescrire et de recommander aux clients. Je pense que tout dépend de la destination de la recherche », dit-il. Il reste à voir s’il y aura jamais un consensus pharmaceutique ferme sur le CBD, mais aussi, qui peut dire que cela importera réellement?

Ramon Ramirez est indifférent à la science car il n’est pas nécessairement un partisan du CBD. Ce n’est pas le propos. Ramirez se souvient de la mort de deux de ses chats âgés au cours de la dernière année et de la façon dont il les a dosés en CBD au fil du temps. Il croyait que cela les aidait à soulager leur douleur, même si c’était vrai.

«La science vétérinaire est frustrante et limitée, et quand un animal est malade, vous ne savez pas exactement pourquoi. Vous vous attendez à des diagnostics au niveau du Dr House et à la place, vous obtenez essentiellement une injection de cortisone », explique Ramirez. «Les gouttes de CBD peuvent très bien être une chasse aux bécassines. L’attrait est un contrôle plus direct pour aider les animaux. »

Ramirez rumine le long et étrange voyage que l’acceptation de la marijuana a parcouru aux États-Unis. D’un tonique médical non réglementé à une substance contrôlée passible d’une peine de prison obligatoire à aujourd’hui, en 2021, où le cannabis est suffisamment docile et normalisé pour devenir une solution tendance pour les chiens inquiets. Il parle des rations CBD de Penny comme presque une protestation contre la criminalisation «ridicule, nocive et anti-intellectuelle» de l’herbe, et à quelle fréquence cette interdiction visait de manière disproportionnée les personnes de couleur. On dirait que nous approchons enfin d’un tournant, alors que nous entrons dans une ère où le microdosage de nos labradors envisage une bonne parentalité. Mais je ne reproche pas à Ramirez de regarder en arrière sur le siècle dernier et de se demander pourquoi cela a pris si longtemps.