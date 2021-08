Nos chiffres de provision tomberont à seulement 2% des avances à terme : V Vaidyanathan, PDG, IDFC First Bank

Une autre raison est également que nous accordons des prêts immobiliers de premier ordre, qui n’ont pratiquement aucun défaut de paiement. Ne vous fiez pas aux provisions de ce trimestre, nous l’avons reconnu tôt en raison de la nature de notre politique de provisionnement rigide.

IDFC First Bank s’attend à ce que le gouvernement empêche un duopole dans le secteur des télécommunications, a déclaré le directeur général et PDG V Vaidyanathan à Shritama Bose. Le prêteur s’attend à ce que ses coûts de crédit diminuent au fil des ans, dit-il. Extraits édités :

La croissance des prêts est anémique pour l’ensemble de l’industrie depuis un certain temps maintenant, à des niveaux de 5 à 6 %. Vous avez grandi à 9%. Qu’est-ce qui motive ça ?

L’essentiel est que nous ayons lancé des prêts immobiliers, et c’était le principal moteur de croissance. Il y a un trimestre, nous avons abaissé le taux d’intérêt sur les comptes d’épargne de 6 % au taux maximal de 5 %. Par conséquent, nous sommes soudainement devenus compétitifs sur le segment des prêts immobiliers de premier ordre.

Le premier trimestre a été un trimestre difficile pour les collections. Observez-vous un recul par la suite ?

Après la mi-juin, on assiste à une nette reprise des collections. Avant Covid février 2020, le niveau de collecte était de 98,8% et en juillet 2021, les collectes dans le premier seau sont passées à 99,4%… C’est pourquoi nous prévoyons que nos chiffres de provision descendront à seulement 2% des progrès en cours. en avant, en dessous des niveaux pré-Covid, ce qui serait plutôt bien. Une autre raison est également que nous accordons des prêts immobiliers de premier ordre, qui n’ont pratiquement aucun défaut de paiement. Ne vous fiez pas aux provisions de ce trimestre, nous l’avons reconnu tôt en raison de la nature de notre politique de provisionnement rigide.

La détresse des détaillants a augmenté au premier trimestre principalement en raison de la baisse des collections. La détresse pourrait-elle être plus ancrée pour certains ménages ?

Non. Si tel était le cas, comment nos collections de seaux précoces ou actuelles ont-elles pu revenir au niveau de 99,4 % après la deuxième vague de Covid ? Les flux de trésorerie des clients ont été affectés, une fois leurs flux de trésorerie revenus, ils ont commencé à honorer les acomptes.

Il y a une inquiétude autour d’une entreprise de télécommunications qui n’est pas stressée, mais a envoyé des appels de secours au gouvernement. Comment gérez-vous cette exposition ?

Nous pensons que le gouvernement essaiera de trouver une solution pour en faire une industrie viable et qu’elle ne deviendra pas un duopole pour le bien de l’Inde. Nous avons été transparents à propos de ce compte, nous l’avons identifié tôt et avons déjà une provision de Rs 487 crore sur ce compte. Notre adéquation du capital est déjà de 15,6%. Donc, théoriquement, juste pour simuler, même si nous facturons l’intégralité de 100% sur l’exposition financée de Rs 2 000 crore, notre adéquation du capital sera toujours très forte à environ 14,7%. Non pas que nous ayons l’intention de le faire, mais juste pour simuler, même si cela y arrivait, nous sommes prêts. Nous avons une entreprise incrémentielle très rentable. Un jour, tous ces problèmes deviendront de l’histoire ancienne.

Quelles sont les perspectives de rentabilité ?

Nous avons été rentables au cours des cinq derniers trimestres. Au dernier trimestre, nous avons atteint le bénéfice d’exploitation de pré-approvisionnement de base le plus élevé jamais enregistré de Rs 601 crore dans l’histoire de la banque, qui est plus du double depuis la fusion. Ceci malgré l’ajout de 400 succursales, 600 guichets automatiques, l’embauche de 12 000 employés, le lancement de cartes de crédit, de comptes de salaire, de balises rapides, de cartes de flotte, la construction de la couche technologique et l’augmentation de 50 000 crores de Rs de passif de détail… Donc, évidemment, les prêts supplémentaires sont très rentables, qui amortit ces investissements dans les passifs. Au fur et à mesure que les problèmes passés disparaissent, vous le verrez davantage dans la ligne des bénéfices.

Mais il y a eu trop de problèmes d’infrastructure?

Oui, c’est la nature de toute infra IFD (institution de financement du développement). Que ce soit Dewan, Reliance Infra ou cette télécom, ce sont toutes des entreprises héritées. Pas un seul nouveau compte d’entreprise réservé après la fusion n’a été enregistré dans SMA1 au cours des deux dernières années et demie.

Cette conversion du DFI a pris trop de temps.

Vous demandez à M. (KV) Kamath à quel point c’est difficile. C’est la seule autre personne que je connaisse qui a converti une IFD en banque. Au moment où vous contractez de nouveaux passifs de détail à faible coût, remplacez les passifs à coût élevé et épuisez les anciens prêts, cela prend des années, et pendant ce temps, cela fait baisser les bénéfices. Même aujourd’hui, nous portons 27 500 crores de roupies d’infrastructure et d’autres emprunts passés pour lesquels nous payons 8,6 %, que nous remplacerons par moins de 5 % et économiserons environ 1 000 crores de roupies par an. C’est pourquoi cela prend du temps. Mais une fois cela fait, ce sera une institution incroyable. Tous les problèmes, qu’ils soient infra ou télécoms, disparaîtront aujourd’hui ou demain.

L’une des options proposées est que les banques reprennent l’entreprise.

Nous ne pensons même pas dans ce sens. Nous détenons des obligations. Nous avons fait face à beaucoup de choses dans notre vie, nous allons aussi faire face à cette situation.

