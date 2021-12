Nos choix pour les Game Awards 2021 Mieux vaut gagner, ou nous ferons la moue

Et le prix du meilleur écran partagé revient à…Image : The Game Awards / Kotaku

Nous sommes en décembre, le mois où les pensées des petits enfants se tournent vers les cadeaux et celles des grands enfants se tournent vers la célébration annuelle de Geoff Keighley des bandes-annonces en première mondiale. Et ces bandes-annonces sont récompensées entre elles, décernées aux meilleurs jeux de l’année, selon les juges professionnels. Qui juge le jugement de ces juges ? Pourquoi, les braves membres de l’équipe Kotaku Splitscreen, c’est qui.

Dans ce dernier épisode de Kotaku Splitscreen, Ethan, Lisa Marie et moi-même parcourons la liste des nominés aux Game Awards de cette année, en choisissant des récompenses en fonction de nos goûts personnels, de notre perception de la perception du public, du hasard et, dans au moins un cas, quel jeu nous pensons qu’une voiture choisirait de gagner (Innovation in Accessibility, Presented by Chevrolet). Le plan consistait à parcourir chaque catégorie lentement et de manière réfléchie, ce qui a fonctionné jusqu’à ce que nous réalisions que nous manquions de temps à mi-chemin de la liste. Je suis sûr que tout cela est très divertissant, même s’il est un peu précipité à l’arrière.

Au fur et à mesure que nous parcourons les noms, nous posons les questions percutantes. Quelle est la différence entre action et action-aventure ? Pourquoi les simulations et les jeux de stratégie sont-ils dans la même catégorie ? À quel jeu d’esports jouerions-nous si nous étions Grubhub, sponsor de la catégorie Meilleur jeu d’esports ? Trouvons-nous des réponses ? Écoutez et découvrez.

Cet épisode est, malheureusement, le rideau final pour Micaela Heck, notre productrice depuis le lancement de Splitscreen l’année dernière. Elle a minutieusement produit chaque épisode depuis, ce qui rend nos divagations incohérentes un peu plus cohérentes. Saviez-vous qu’Ethan, Lisa et moi enregistrons chacun à des jours différents ? Ce n’est pas vrai, mais si c’était le cas, Micaela l’aurait fait fonctionner. Elle passe à des choses plus grandes et meilleures, mais son influence restera sur Splitscreen pour les années à venir.

N’oubliez pas que de nouveaux épisodes sortent tous les vendredis, alors aimez et abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou Stitcher pour les obtenir dès leur mise en ligne. Vous pouvez également laisser un avis ou nous envoyer un message à splitscreen@kotaku.com si vous avez des questions ou souhaitez suggérer un sujet. Ou si vous souhaitez livrer vos prises de vue en temps réel, vous pouvez nous joindre sur Twitter : je suis @unclefahey, Lisa Marie est @lisamarie_lynn et Ethan est @ethangach. Jusqu’à la semaine prochaine!