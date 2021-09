Nos cinq chansons préférées de One Direction

Photo de Dave J Hogan/.

Lucy Ford rejoint Kate pour célébrer les 10 ans du premier single du groupe de garçons, “What Makes You Beautiful”

En l’honneur du 10e anniversaire de “What Makes You Beautiful”, Kate Halliwell est rejointe par l’animatrice de radio et intervieweuse de célébrités Lucy Ford pour parler des origines de leurs fandoms One Direction (1:20), leurs cinq chansons One Direction préférées (8 :04), et leurs moins préférés (38:25).

Hôte : Kate Halliwell

Invitée : Lucy Ford

Producteur : Kaya McMullen

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher