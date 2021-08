in

Shenae Grimes-Hêtre

Shenae Grimes-Beech/Instagram; Encart : . Shenae Grimes-Beech

Shenae Grimes-Beech est maman fois deux !

L’alun 90210, 31 ans, et son mari Josh Beech ont accueilli leur deuxième bébé ensemble, leur fils Kingsley Taylor Beech, vendredi, a-t-elle révélé sur Instagram. Le couple, qui s’est marié en mai 2013, est également parent d’une fille Bowie Scarlett, qui aura 3 ans le mois prochain.

« 🖤Kingsley Taylor Beech🖤 Notre plus petit est arrivé au monde en toute sécurité et en bonne santé le vendredi 13, à la manière de la famille Beech ! » a-t-elle écrit sur Instagram aux côtés de deux clichés de son nouveau-né.

« Inutile de dire que nos cœurs débordent d’amour et de gratitude. Moi et la fille nous nous débrouillons incroyablement bien et nous avons hâte de nous installer bientôt à la maison ! » elle a ajouté.

Commentant la publication, son mari a écrit: “Woohooo !!! Belle Belle Belle. Je t’aimeuuuuuu ♥️👑♥️👑♥️.”

Vous voulez recevoir les plus grandes histoires de PEOPLE chaque jour de la semaine ? Abonnez-vous à notre nouveau podcast, PEOPLE Every Day, pour obtenir les reportages essentiels sur les célébrités, les divertissements et les intérêts humains du lundi au vendredi.

GALERIE ASSOCIÉE : Bébés de célébrités nés en 2021 (jusqu’à présent!)

Annonçant ses nouvelles passionnantes de grossesse avec une série de photos en noir et blanc sur Instagram en février, Grimes-Beech a montré son ventre rond en un coup, alors qu’elle posait et tenait sa fille dans un autre.

“On y va encore une fois!!!” elle a écrit. « Nous nous sentons incroyablement chanceux d’agrandir notre famille et ce cadeau n’aurait vraiment pas pu arriver à un meilleur moment. Nous venons de nous installer dans notre nouvelle maison et nous nous sentons vraiment comme à la maison maintenant. Bowie est absolument impatient de jouer avec un petit frère et de le surveiller.

Shenae Grimes-Hêtre

Shenae Grimes-Beech/Instagram Shenae Grimes-Beech

Ajoutant qu’elle et son mari sont “des coéquipiers dans cette vie”, a poursuivi Grimes-Beech, “Nous nous sommes montrés à quel point nous sommes incroyablement forts et capables après avoir affronté notre récent déplacement à travers le pays … dans une voiture … avec un tout-petit et un chien… pendant une pandémie. Alors, allez-y, Baby Beech #2 ! Nous sommes prêts pour vous !!!”

L’histoire continue

La co-animatrice du podcast Unzipped a également documenté son parcours de grossesse sur sa chaîne YouTube menant à l’arrivée de son petit garçon.

Dans un post Instagram franc le 22 mars, Grimes-Beech a parlé de sa dépression prénatale au cours du premier trimestre de ses deux grossesses.

“Avant de l’avoir pour la première fois, je n’avais même jamais entendu le terme de dépression prénatale”, a-t-elle écrit à côté d’une vidéo de neuf minutes sur le sujet. «Je pensais que j’étais folle, complètement non équipée pour être une mère et franchement, un gros morceau de s – pour ressentir autre chose que le pur bonheur du miracle que je logeais dans mon corps. Bien qu’il soit largement reconnu que la transition hormonale post-partum peut affecter grandement le bien-être mental, il semble y avoir un mépris total pour la façon dont la transition hormonale qui a lieu pour créer une nouvelle vie peut également affecter une personne mentalement.

EN RELATION: Shenae Grimes-Beech enceinte est «prête à embrasser» le corps post-bébé et rejette la pression pour revenir en arrière

Elle a continué en disant qu’elle avait vu un thérapeute spécialisé dans la dépression prénatale et post-partum. Le “[gray] le nuage a lentement commencé à se lever », a-t-elle déclaré après avoir demandé de l’aide. “J’espère que partager mon histoire peut commencer à lever ce nuage pour quelqu’un d’autre”, a-t-elle écrit, ajoutant: “S’il vous plaît, cherchez l’aide que vous méritez. Personne ne devrait lutter seul avec sa santé mentale.

Grimes-Beech a déclaré à PEOPLE en mai qu’elle se “préparait” à nouveau pour la phase néonatale, cette fois avec un tout-petit “dans l’équation”. Elle a déclaré: «Je me sens mentalement le plus fort que j’ai jamais été dans ma vie. Je me sens prêt et impatient de faire face à tout ce qui va arriver.

“Plus que tout”, a-t-elle ajouté à l’époque, “Je suis désespérée de profiter autant de ce temps en tête-à-tête avec [Bowie] parce que c’est maintenant pour toujours. Cela m’a frappé comme un mur de briques hier soir… J’espère juste qu’elle ne se sent pas du tout négligée quand tout d’un coup il y a un nouveau petit bébé.