Nos élites dégénérées perdent le contrôle et se déchaînent en désespoir de cause

Si vous voulez savoir à quel point nos élites parviennent à contrôler le discours, considérez ceci : une paire d’hymnes « Let’s Go Brandon » a atteint le sommet du classement iTunes cette semaine.

La chanson du rappeur Bryson Gray a atteint le numéro un malgré son interdiction de YouTube sous le prétexte ridicule qu’elle contient de la « désinformation médicale », tandis que la version du rappeur Loza Alexander de « Let’s Go Brandon » a atteint le numéro deux. Les deux ont battu « Easy On Me » d’Adele, qui a été renversé au numéro trois. (Une autre version de « Let’s Go Brandon » d’Alexander a décroché la quatrième place.)

À vrai dire, les chansons ne sont pas si bonnes que ça. Leur popularité a plus à voir avec ce qu’ils représentent, c’est-à-dire un rejet catégorique de l’idée que l’on peut simplement nous dire quoi faire et comment penser par une élite culturelle et politique qui nous déteste, et que nous n’avons aucun contrôle sur la discours public ou les récits qui définissent notre époque.

Les efforts de Big Tech à cet égard sont particulièrement remarquables pour être totalement insensés – du penchant de YouTube à tout interdire, du rap de Gray à tout ce que ses censeurs considèrent comme de la « désinformation médicale », à l’application transparente et hypocrite de Twitter de ses règles contre les abus et le harcèlement, à la censure absurde de Facebook d’un mème blâmant le président Joe Biden pour les prix élevés du gaz.

Il s’avère que les milliardaires ont un penchant pour essayer désespérément de contrôler l’information. Le fondateur de LinkedIn Reid Hoffman et le financier de gauche George Soros, un couple de milliardaires avec une histoire de colportage de mensonges et de manipulation des médias, ont annoncé cette semaine la création de l’entreprise au nom effrayant « Good Information Inc. », qui selon Axios « financer et développer des entreprises qui traversent les chambres d’écho avec des informations factuelles. L’ancienne stratège démocrate Tara McGowan dirigera l’opération.

Comme mon collègue Tristan Justice l’a noté, cet équipage arrive au jeu de la « désinformation » avec un bagage considérable. McGowan dirigeait une organisation à but non lucratif de gauche soutenue par Hoffman appelée ACRONYM, qui a bâclé les causes démocrates de l’Iowa en 2020. Avant cela, Hoffman a financé une véritable campagne de désinformation lors des élections spéciales du Sénat de l’Alabama en 2017, au cours desquelles de faux comptes en ligne ont été présentés comme russes. les bots ont soutenu les républicains.

Bien que ces élites milliardaires soient peut-être les pires porte-parole possibles pour lutter contre la « désinformation », leurs efforts font partie d’un mouvement plus vaste et de plus en plus désespéré au sein de notre classe dirigeante d’élite pour contrôler l’information et les récits. Dans chaque cas, le motif évident est d’annuler les idées et les opinions – même les mèmes et les blagues – que les élites de gauche de la Silicon Valley et les conseils d’administration des entreprises n’aiment pas.

La propagande. pic.twitter.com/czUN8xqCLM – Dead Inside Annie (@AptlyAnnie) 27 octobre 2021

Ces efforts peuvent sembler effrayants et dystopiques à première vue, et à certains égards, ils le sont. Les milliardaires sont, après tout, des gens puissants. Mais la tendance est mieux comprise comme une tentative désespérée de contrôler un discours et un média qui ne peuvent pas être contrôlés – même pas par les personnes les plus puissantes du monde.

Comme le journaliste désemparé qui prétendait que la foule NASCAR scandait «Allons-y Brandon», sans se rendre compte qu’elle créait un mème épique avec une vie propre, les efforts de nos anciens gardiens, aussi habiles et bien financés soient-ils, finiront par se retourner contre eux.

Vous voyez le désespoir de nos élites de contrôler le récit surgir de partout : les critiques à propos du spécial Netflix à succès de Dave Chapelle, « The Closer », l’obsession malsaine des médias traditionnels pour Substack, le mensonge agressif de CNN à propos de Joe Rogan prenant un « vermifuge pour chevaux ». « pour se remettre du COVID-19.

Les élites vs Le peuple#TheCloser #Chappelle pic.twitter.com/J99gbfvlJh – Kaveh Shahrooz اوه شهروز (@kshahrooz) 11 octobre 2021

Vous le voyez aussi dans notre politique. Cette semaine, le sénateur de l’Illinois Dick Durbin, un boomer de gauche qui est à Washington depuis 1982, a défendu la note maintenant discréditée du procureur général Merrick Garland ciblant les parents qui s’expriment lors des réunions du conseil scolaire, insistant sur le fait qu’il existe en effet un grave problème de violence à l’échelle nationale dans l’école locale. réunions du conseil d’administration.

Comment Durbin le sait-il ? Parce qu’il est allé en ligne et a tapé «violence à l’école» dans «l’un des moteurs de recherche» et a trouvé «page après page» de rapports. Peu importe que la lettre de la National School Board Association qui a motivé la note de Garland ait été désavouée par la NSBA, Durbin a une connexion Internet et bon sang, il va utiliser les moteurs de recherche ! (Pour sa part, la justification de Garland pour sa note sans précédent se résumait à la lettre de la NSBA et à ce qu’il avait vu sur le tee-vee.)

.@SenatorDurbin défend le DoJ ciblant les parents : « J’ai tapé violence du conseil scolaire sur un moteur de recherche ce matin. Une page après l’autre arrive… Je ne pense pas que nous devrions enfreindre la liberté d’expression, mais la liberté d’expression n’implique pas de menaces et de violence, point final » pic.twitter.com/yCgNPNZC16 – Tom Elliott (@tomselliott) 27 octobre 2021

Ou considérez la «lettre ouverte» auto-importante et involontairement drôle publiée par le blog NeverTrump The Bulwark cette semaine, énumérant un tas de choses que les signataires n’aiment pas dans les efforts de réforme électorale soutenus par les républicains. Mis à part la désinformation réelle de la lettre sur de tels efforts, l’idée qu’en 2021 une lettre ouverte signée par un groupe d’intellectuels publics autoproclamés aurait de l’importance pour quiconque en dehors de leur propre milieu circonscrit est risible.

Noam Chomsky a signé une lettre ouverte avec Bill Kristol et Max Boot. Cela ressemble à une mauvaise blague, et c’est le cas.

En parlant de The Bulwark, McGowan a suggéré que c’est juste le type de sortie que Good Information Inc. pourrait financer dans le cadre de l’effort soutenu par des milliardaires pour lutter contre la « désinformation ».

Mais quand tout est dit et fait, quand toutes les lettres ouvertes ont été signées par toutes les personnes les plus accréditées, quand toutes les chansons de mauvaise pensée ont été interdites par les censeurs technologiques et tous les mauvais mèmes ont été bloqués, rien de tout cela n’aura d’importance. Ce que notre élite sclérosée ne comprend pas, c’est qu’elle ne peut pas contrôler le média, donc elle ne peut pas contrôler le message. Personne ne peut.

C’est peut-être une bonne chose, peut-être pas, mais la cloche ne peut pas être sonnée – peu importe la quantité de jus de George Soros The Bulwark. Allons-y, Brandon.