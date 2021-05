Je voudrais profiter de ce moment pour remercier sincèrement chaque personne et organisation qui se présente et prête un coup de main aux personnes dans le besoin.

Par Prachi Raturi Misra

La deuxième vague du COVID-19 a bouleversé la vie et il n’est pas facile de garder les employés engagés et motivés.

Certaines organisations font cependant un effort supplémentaire pour s’assurer que le bien-être émotionnel et physique de leurs employés est pris en charge. Wiley, un géant mondial de l’éducation, de la recherche et de l’apprentissage offrant une multitude de solutions éducatives et technologiques en Inde, a pris des mesures innovantes pour garder ses employés en bonne santé, engagés et motivés.

M. Vikas Gupta, directeur général de Wiley India, s’entretient avec Prachi Raturi Misra des initiatives de Wiley India pour lutter contre la lutte contre Covid-19 et aider ses employés à rester motivés.

Que signifie le bien-être des employés pour l’organisation Wiley en ces temps difficiles et éprouvants?

La marque Wiley est présente sur le marché mondial depuis plus de 200 ans et en Inde, nous avons passé plus de deux décennies. Pour Wiley, le bien-être des employés a toujours été au cœur de ses opérations. Lorsque nous parlons de bien-être, nous entendons le bien-être général dans un véritable aspect holistique, impliquant à la fois un bien-être physique et mental.

Dans des temps aussi sans précédent, en particulier au milieu de la deuxième vague virulente de Covid-19 en Inde, il est devenu plus critique que jamais de se concentrer sur la santé et le bien-être. En tant qu’organisation mondiale d’éducation, d’apprentissage et de recherche, nous nous engageons envers nos employés et leurs besoins. Chez Wiley, nos employés ont été notre plus grand atout et nous voulons vraiment les aider à rester en sécurité, en bonne santé et protégés.

Quelles sont les initiatives de bien-être des employés que vous avez prises à la suite de la pandémie de Covid-19 en cours en Inde?

Pour aider nos employés en Inde à traverser la crise actuelle, nous avons pris plusieurs initiatives de bien-être des employés chez Wiley.

La société estime que la situation actuelle exige un moment bien mérité pour que les employés se concentrent sur eux-mêmes et sur leur famille. Tous les employés sont donc encouragés à prendre des congés payés pour eux-mêmes et leur famille au cas où ils seraient malades ou si des membres de leur famille auraient besoin de leurs soins et de leur soutien immédiats.

Nous pensons qu’il est également temps de réaligner et de recalibrer les initiatives des employés pour aider les gens à faire face à la détresse. La Société a donc lancé des «Happy Fridays». Les employés peuvent prendre une demi-journée payée le vendredi et utiliser ce temps complètement pour se reposer et se ressourcer, investir dans le développement personnel, maîtriser une nouvelle compétence ou simplement faire du bénévolat dans des initiatives communautaires.

En dehors de cela, Wiley a fourni un abonnement “ Headspace Meditation App ” à tous ses employés afin qu’ils se concentrent en permanence sur leur bien-être mental et ne le lâchent pas. Nous organisons également des séances mensuelles sur la santé et le bien-être pour impliquer et informer constamment nos employés sur l’importance de la santé et du bien-être holistiques.

Avec la virulente deuxième vague de Covid-19 en Inde de plus en plus endémique, comment Wiley soutient-il ses employés?

Chez Wiley, la sécurité et la protection des employés ont toujours été une priorité absolue. Conscients du besoin de l’heure, nous avons pris plusieurs dispositions pour fournir un soutien et une assistance rapides à nos personnes dans le besoin. Il s’agit notamment d’une allocation de bien-être, d’un groupe de travail d’urgence et d’un kit de protection à trois niveaux, chacun étant conçu pour fournir le soulagement et l’assistance nécessaires à nos employés.

La société aide ses employés avec une allocation de bien-être Covid-19. Cette allocation est accordée pour aider les employés et leurs familles à couvrir les dépenses quotidiennes telles que les besoins de la pharmacie locale, la commande de nourriture ou le transport vers ou depuis les établissements médicaux.

De plus, Wiley India a mis en place un soutien par télémédecine pour les employés et leurs familles avec les soins dont ils ont besoin. Une assurance COVID étendue est également fournie aux employés, comprenant les frais de quarantaine à domicile COVID ainsi que la vaccination des employés, de leurs conjoints et de deux personnes à charge, sans frais.

Pour aider davantage les employés, nous fournissons un soutien et des conseils confidentiels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via notre programme d’aide aux employés (PAE). Les ressources humaines de notre entreprise s’adressent aux employés de manière proactive pour les aider avec le soutien et l’assistance nécessaires.

Nous travaillons 24 heures sur 24 pour assurer un soutien maximal à nos collègues pour les équipements médicaux nécessaires, une demande qui ne fait qu’augmenter sous l’impact de la pandémie.

La Société a déployé un groupe de travail d’urgence pour les collègues et leurs familles qui doivent être contactés en cas de besoin de concentrateurs et de bouteilles d’oxygène. Une trousse de soins et de protection des employés à trois niveaux est gérée par la société. Dans un premier temps, tous les employés reçoivent des kits généraux de soins et de sécurité. Aux deuxième et troisième étapes, des concentrateurs d’oxygène de différentes capacités sont installés par la société pour ses bureaux situés dans les principaux sites.

Certaines mesures d’urgence ont également été mises en place pour nos collègues en fonction de leurs besoins et exigences respectifs. Nous croyons qu’ensemble, nous sommes plus forts et nous allons certainement la traverser.

Une initiative de bien-être et de soutien communautaire de Wiley pour soutenir les efforts de secours de l’Inde?

Conscients de la situation actuelle, nous encourageons nos employés compétents à contribuer et à se porter volontaires pour le bien-être et le soutien de la communauté en faisant un don personnel directement à tout organisme de bienfaisance enregistré qui soutient les efforts de secours de l’Inde.

En tant que soutien communautaire, la firme mondiale Wiley égalera les dons de ses collègues jusqu’à un total de 20000 $ et fera un don d’entreprise réparti entre les trois organisations à but non lucratif – Médecins Sans Frontières (Médecins Sans Frontières), Americares et American India Foundation qui envoient de l’aide. et travailler sur le terrain pour aider l’Inde et son peuple à surmonter la crise du Covid-19.

Aujourd’hui, nous voyons des entreprises et des organisations se montrer à la hauteur, qu’en pensez-vous?

Ce sont des temps sans précédent qui nous obligent tous à travailler en tandem et à nous soutenir les uns les autres. Il est réconfortant de voir la puissance collective de l’humanité. Je voudrais profiter de ce moment pour remercier sincèrement chaque personne et organisation qui se présente et prête un coup de main aux personnes dans le besoin.

(L’auteur est un journaliste et auteur indépendant. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. On peut la joindre à: prachi.raturi@gmail.com)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.