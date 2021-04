Nos futurs téléphones pourraient être équipés de capteurs de détection COVID-19, mais pas à court terme | La technologie

Les chercheurs de General Electric ont réussi à créer des capteurs avancés capables de détecter la présence de nanoparticules COVID-19 et d’autres virus, pour alerter l’utilisateur.

Des premiers lancements de smartphones à nos jours, ces appareils se sont apparemment améliorés, et nous ne parlons pas seulement de processeurs ou d’un design avant-gardiste, mais aussi de fonctionnalités qui nous permettent de rendre notre vie bien meilleure, et au vu du fait Comme auparavant, les chercheurs travaillent déjà à équiper ces smartphones du futur de fonctionnalités axées sur la santé.

Et c’est que la technologie médicale s’est améliorée au cours de ces dernières décennies en offrant nombre de ses fonctionnalités dans les montres mais aussi dans les smartphones avec capteurs de fréquence cardiaque, capteurs de mesure de l’oxygène dans le sang ou encore moniteurs ECG, et il est probable que nos montres et téléphones portables du futur arrivent également avec des capteurs capables de détecter COVID-19.

C’est ainsi que les chercheurs General Electric, qui ont récemment reçu une subvention de l’Institut national de la santé pour continuer à progresser dans le développement de capteurs qui pourraient être intégrés dans des appareils intelligents tels que des téléphones et des montres pour détecter COVID-19 et d’autres virus qui nous entourent.

L’équipe est tellement convaincue de ces progrès qu’elle affirme sans détour que Ces capteurs ont les mêmes capacités de détection que les instruments analytiques les plus grands et les plus avancés trouvés dans un laboratoire. Ils affirment qu’ils pourraient ajuster ces capteurs afin qu’ils puissent isoler les particules virales sans interférence avec d’autres éléments et ainsi les identifier.

«Nos capteurs sont comme des limiers. Nous les formons à détecter une chose spécifique, et ils peuvent bien le faire sans être détournés du chemin par autre chose », dit-il. Radislav Potyrailo, Scientifique principal chez General Electric Research.

En plus de la dernière Apple Watch, il existe d’autres montres capables de réaliser des électrocardiogrammes (ECG), une fonctionnalité populaire et particulièrement utile dans une smartwatch.

Mais ce n’est pas une invention que nous verrons à court terme, puisque pour le moment l’équipe est dans la phase où au cours des deux prochaines années ils la raffineront dans l’espoir de la placer dans les prochains smartphones du futur ou aussi dans montres. Dans tous les cas, cela ne dépend pas d’eux, et des acteurs importants tels que Samsung ou Apple devraient se rendre directement chez GE pour inclure ces capteurs dans leurs téléphones et montres.

Si à l’avenir ces capteurs atteignent nos appareils électroniques, ils pourraient nous envoyer une sorte d’alerte si le capteur détecte la présence d’un virus près de nous, de sorte que nous quittions immédiatement les lieux.