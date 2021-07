“Nos joueurs ont beaucoup d’expérience dans ces situations”

06/07/2021 à 20:52 CEST

Gareth porte sud, sélectionneur de l’Angleterre, a assuré que son équipe a “beaucoup d’expérience dans ces situations“et que sa préparation pour le match de demi-finale de l’Eurocup contre le Danemark il a été calme.

“Nous sommes très excités par le jeu (de ce mercredi) car nous savons que nous aurons le soutien de tout le pays et c’est un sentiment très agréable », a déclaré Southgate lors d’une conférence de presse.

“Nous sommes prêts pour le match. Les joueurs ont beaucoup d’expérience dans ces situations et notre préparation a été très fluide. On a joué contre un très bon adversaire, on le savait avant le tournoi et nous l’avons vu lors des derniers matchs. Ça va être un match très serré”, a-t-il ajouté.

L’entraîneur anglais a également évoqué le système que l’Angleterre utilisera contre le Danemark, après avoir essayé à la fois avec une défense de quatre et avec une défense de cinq.

“Je pense que ces trois dernières années nous avons été flexibles avec nos tactiques. Nous devons toujours choisir le bon pour chaque adversaire. Le Danemark a beaucoup changé au cours de ses matchs. Nos joueurs ont de l’expérience contre différents systèmes. Ils savent jouer contre eux et trouver des espaces”, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, l’entraîneur des « Trois Lions » a annoncé que tous ses joueurs sont disponibles pour le match, mais qu’il doit encore procéder à « deux ou trois » élections pour le match de ce mercredi.