Nos lecteurs nous font savoir s’ils pensent que le CES 2022 devrait être annulé

Le CES 2022 n’a même pas commencé et il est déjà mal parti. Au début, une poignée d’entreprises ont choisi de se retirer des comparutions en personne, mais la liste des entreprises s’est rapidement allongée. Même Google a décidé de se retirer ainsi que son unité autonome Waymo de l’émission, déclarant dans un communiqué qu’il souhaitait « identifier et soutenir les opportunités virtuelles ».

Nous avons demandé si nos lecteurs pensaient que le CES 2022 devrait simplement être annulé, étant donné le nombre de publications et de grandes entreprises qui ont choisi de ne pas y assister en personne. Sur les voix, 37% pensaient qu’il devrait être annulé. Cela suivrait des mesures similaires du MWC et de l’IFA au cours de cette année, dont le premier a été reprogrammé pour un événement plus petit au cours de l’été.

Proche de près, il y avait un vote de 36% qu’il ne devrait pas être annulé. De cette façon, le spectacle pourrait continuer malgré tout, même si tout le monde n’était pas d’accord pour dire qu’il devrait être entièrement virtuel comme la conférence de l’année dernière. Cela dit, alors que de nombreux fournisseurs comptent sur l’événement, plus il y a d’entreprises et de publications qui se retirent du site en personne, moins il pourrait être possible pour les organisateurs du CES de maintenir un événement physique.

Cela dit, un commentateur, Starfleet Captain, pense que les précautions de sécurité mises en place devraient être suffisantes pour que le CES continue avec un spectacle physique :

Si vous m’aviez demandé cela l’année dernière, ma réponse aurait été un oui catégorique. Mais aujourd’hui, étant donné que la direction que prend cette pandémie est influencée par le comportement de l’ensemble de la population, j’en suis venu à la conclusion qu’il faut s’adapter un temps à un mode de vie avec cette pandémie. Ainsi, puisque nous avons des vaccins, ils peuvent fonctionner efficacement avec des pratiques de bon sens comme les mesures de distanciation sociale et le port du masque pour faire un bon spectacle.

Pour l’instant, malgré les publications et les grandes entreprises qui ne seront plus physiquement présentes, les organisateurs du CES ont maintenu que le spectacle devait continuer et qu’ils avaient mis en place suffisamment de précautions de sécurité pour que les participants puissent profiter d’un spectacle en toute sécurité.

Avec plus d’une semaine avant le début du spectacle, nous n’aurons plus qu’à voir comment les choses se passent.