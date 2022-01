Nos lecteurs participent au débat sur les smartphones en plastique ou en verre

L’époque de Moto Maker est malheureusement derrière nous, ce qui signifie que nous sommes largement à la merci des fabricants de smartphones en ce qui concerne les matériaux de nos téléphones. En règle générale, nous examinons les smartphones avec un dos en plastique ou en verre, et bien que le verre soit généralement réservé aux smartphones haut de gamme et que le plastique se trouve plus couramment sur les appareils bas de gamme, ce n’est pas une règle immuable. Cependant, avec les rumeurs selon lesquelles le Galaxy S22 de base reviendrait à un dos en verre, nous avons demandé à nos lecteurs s’ils préféraient le verre ou le plastique sur leurs smartphones.

Il n’est pas surprenant que le plastique soit l’option la plus populaire parmi nos lecteurs, obtenant plus de 56% des votes sur près de 2400 réponses. Le verre est toujours un favori, semble-t-il, avec 35% des voix. Cependant, certains préféraient d’autres matériaux sur leurs smartphones.

Un lecteur, Playfully_Candid, a expliqué de manière ludique pourquoi ils préféraient le plastique au verre.

Plastique, point. Le verre – tout le verre utilisé sur les téléphones – se brise infiniment plus facilement que le plastique, même avec un étui. Je trouve cela complètement risible chaque fois que quelqu’un prononce la phrase ridicule « le verre est plus premium ». Non, ce n’est pas le cas. Il se sent PLUS FRAGILE. Parce qu’il EST plus fragile. Et, très franchement, vous pouvez faire plus avec la couleur sur les boîtiers en plastique que sur le verre, et vous pouvez éviter cette horrible empreinte huileuse avec laquelle tous les corps en verre se retrouvent.

C’est une position avec laquelle de nombreux commentateurs semblaient être d’accord, soulignant la durabilité et la légèreté du plastique par rapport à la nature lourde et plus fragile du verre.

Dos en plastique, haut la main.

1. Cela contribue finalement à la réduction du prix des téléphones.

2. La plupart des gens jettent un étui ou une peau, donc peu importe qu’il s’agisse de verre ou de plastique.

3. Moins de poids

4. Durable que le verre, pas de fissures.

5. Brisez moins

6. Facile et bon marché à remplacer le dos. – Sidharth Nair (@Sidharth_Nair7) 9 janvier 2022

Certains lecteurs ne semblaient pas s’en soucier tant qu’il y avait un étui sur le téléphone pour le protéger de toute fissure potentielle. Cependant, on pourrait faire valoir que le poids supplémentaire d’un boîtier rendrait le verre plus lourd moins souhaitable.

Bien sûr, vous n’aurez peut-être même pas besoin d’un étui si vous aviez un téléphone fait de matériaux plus résistants et plus durables, que vous trouverez sur la plupart des meilleurs téléphones Android robustes. Pourtant, pour les smartphones plus conviviaux, il semble que le plastique soit la voie à suivre pour des appareils moins chers et plus durables.

