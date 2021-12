Nos lecteurs pensent que les lunettes intelligentes sont toujours boiteuses, mais il y a un certain intérêt

Les lunettes intelligentes ont parcouru un long chemin. Ils sont passés d’une catégorie assez hors de portée, même avec l’introduction de Google Glass, à une catégorie qui regorge de plus en plus d’appareils entre plusieurs sous-catégories. Il existe plusieurs types de lunettes intelligentes, et en mettant l’accent sur le métaverse et les vêtements connectés, nous avons demandé si nos lecteurs étaient intéressés par la mode qui se développe lentement.

Sur 480 réponses, 45% ont voté qu’ils ne seraient pas intéressés. Cependant, près de 38% ont déclaré qu’ils achèteraient une paire tandis que 12% ont déclaré que cela dépendait. Certains lecteurs ont déclaré qu’ils possédaient déjà des lunettes intelligentes.

Un lecteur, issosci, dit qu’il possède une paire de lunettes intelligentes et qu’il apprécie la commodité qu’elles apportent, d’autant plus que les montures Echo peuvent être équipées de verres correcteurs. Cependant, ils notent que tout le monde ne ressentira pas la même chose :

J’ai les lunettes Amazon Echo et je les aime bien. Comme je devais recommencer à porter des lunettes, je me suis dit que j’allais en acheter une paire. Pouvoir écouter des SMS et répondre sans décrocher mon téléphone est agréable. Les appels téléphoniques sur eux sont également pratiques. Ce n’est pas pour tout le monde mais ils travaillent pour moi. Maintenant, si je peux obtenir quelque chose avec un affichage tête haute pour quand je suis sur ma moto, je serais prêt.

Pendant ce temps, d’autres commentateurs appellent les lunettes intelligentes un « gimmick coûteux » et ne les considéreraient que si elles autorisaient toutes les lentilles de prescription, disposaient de capacités AR/VR avancées comme la Nreal Light et offraient une meilleure autonomie de la batterie.

Les lunettes intelligentes sont-elles faites pour vous ? Si oui, quel genre vous intéresse? Le sondage est peut-être clos, mais la conversation continue !

