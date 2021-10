Nos lecteurs préfèrent commencer les achats des Fêtes le Black Friday ou plus tôt

La saison des fêtes approche à grands pas, ce qui signifie que nous serons à l’affût des bonnes ventes du Black Friday. Cependant, avec tant de bonnes affaires tout au long de l’année, il y a eu de nombreuses occasions de commencer à magasiner tôt, nous voulions donc savoir quand vous commencez habituellement vos achats de vacances.

Près de 50 % des réponses indiquent que les lecteurs commencent leurs achats une fois le Black Friday et le Cyber ​​Monday arrivés, deux des plus grands événements shopping de la saison avec des remises importantes de toutes sortes. Cependant, près d’un tiers des réponses montrent que beaucoup de nos lecteurs préfèrent commencer leurs achats encore plus tôt, une fois novembre et Halloween terminés.

D’après les commentaires sur le sondage et sur Twitter, il semble que nos lecteurs aiment commencer leurs achats encore plus tôt que cela, en achetant des articles tout au long de l’année ou dans les mois précédant novembre et décembre. Cela a du sens lorsque certains articles populaires sont difficiles à trouver, comme la PS5, sur laquelle les consommateurs essaient toujours de mettre la main. Cependant, commencer plus tôt donnerait également aux consommateurs une chance de faire le plein des meilleurs jeux et accessoires PS5 pour compléter le package.

Cela dit, vous devriez garder un œil sur notre tracker PS5 pour vous faire savoir quand la console devrait être en stock.

Bien sûr, le Black Friday est dans un mois, mais nous rechercherons des offres intéressantes sur la technologie, telles que les meilleures offres Black Friday pour les téléphones Samsung Galaxy et plus encore. De cette façon, vous serez sûr de ne manquer aucune offre exceptionnelle jusqu’à épuisement des stocks.

