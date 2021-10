Nos lecteurs préfèrent ne pas payer plus de 1000 $ pour un nouveau smartphone

Le lancement de Google Pixel 6 approche, et avec des fuites récentes faisant allusion au prix de détail de l’appareil, cela nous a fait réfléchir au montant que nous sommes réellement prêts à payer pour un nouveau smartphone.

Au cours des dernières années, les prix des smartphones phares ont grimpé en flèche tandis que les modèles bas de gamme abordables deviennent de plus en plus performants. Nos réponses au sondage nous donnent un éventail assez large, mais nous montrent qu’avec les bonnes fonctionnalités, les consommateurs sont prêts à dépenser plus pour un nouveau smartphone, avec près de 40 % de nos plus de 1700 participants au sondage sélectionnant la fourchette de prix de 600 $ à 1 000 $.

Cela est suivi de près par la fourchette de 300 $ à 600 $, qui fait partie des meilleurs téléphones Android à petit budget. Pour ce prix, des téléphones comme le Pixel 5a offrent un excellent rapport qualité-prix avec une autonomie incroyable, de superbes appareils photo et une connectivité 5G. Sans surprise, moins de lecteurs sont prêts à débourser plus de 1000 $ pour un nouveau téléphone.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Une réponse sur Twitter note comment les entreprises suppriment apparemment plus de fonctionnalités qui étaient standard tout en facturant plus pour leurs téléphones :

Certainement pas un grand… Surtout quand pour cet argent, l’appareil n’a pas de prise casque, n’a pas de fente pour carte SD… Je ne paie pas plus pour avoir moins. – Clinton Anderson (@Clint0nAnders0n) 9 octobre 2021

Un autre dit qu’il serait prêt à payer plus cher car les smartphones en font plus et remplacent plusieurs appareils :

Cela ne me dérange pas de payer un prix plus élevé parce que mon téléphone a pratiquement tout remplacé. Mon téléphone est mon appareil photo, mon ordinateur portable et un appareil utilisé en permanence. – Karl (@Karl32homer) 9 octobre 2021

Un lecteur, HSTPH, commente qu’ils ne sont pas aussi disposés à débourser la pâte pour un nouveau téléphone :

D’après mon expérience, la majorité des personnes que je connais personnellement utilisent généralement leur téléphone pour 3 à 4 choses… des appels, des SMS, la vérification de leurs e-mails ou des réseaux sociaux, et pour prendre des photos idiotes de nourriture, d’animaux domestiques et d’enfants… tout cela peut être fait assez bien sur un téléphone de 200 $ à 300 $. À mon avis, il est insensé de payer près de 1 000 $ pour un téléphone avec obsolescence programmée intégrée.

Beaucoup de nos réponses Facebook ont ​​également convenu que les téléphones moins chers sont largement capables pour la plupart des utilisations.

Le sondage est peut-être clos, mais la conversation sur les prix des smartphones se poursuit, d’autant plus que le Pixel 6 approche de son lancement officiel, où nous devrions enfin obtenir tous les détails sur le prix et la disponibilité.

tu ne peux pas tout avoir

Review: Le Galaxy S21 est toujours une valeur tueuse après tout ce temps

Le Galaxy S21 offre l’expérience phare de Samsung dans un ensemble raisonnablement petit et abordable. C’est généralement un excellent téléphone pour la majorité des utilisateurs, mais son prix inférieur s’accompagne de quelques compromis. Même des mois plus tard, cela continue d’être une bonne affaire – si vous savez où chercher.

monter et plier

Vous pouvez profiter du Samsung Galaxy Z Fold 3 dans la voiture avec ces supports

Comme tout autre smartphone, vous voudrez peut-être monter le Galaxy Z Fold 3 dans votre voiture pour l’utiliser pour la navigation GPS, la diffusion de musique ou les appels mains libres sur la route. Mais fixer votre nouveau pliable sur un support tout en étant complètement ouvert nécessite un accessoire de voiture de taille spéciale pour le travail. Nous avons donc trouvé les meilleures options pour que vous puissiez profiter de votre Z Fold 3 tout en conduisant en toute sécurité.