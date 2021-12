Nos lecteurs restent méfiants vis-à-vis de la dépendance au cloud suite aux pannes d’AWS et de Facebook

Les pannes ne sont pas nouvelles, mais elles ne sont jamais amusantes, surtout lorsqu’elles perturbent nos routines. De nombreux appareils sont connectés au cloud et dépendent de cette connexion pour faire avancer les choses, cela devient donc un problème lorsque cette connexion est interrompue.

Compte tenu des récentes pannes AWS et Meta, nous avons demandé à nos lecteurs si ces perturbations les avaient amenés à reconsidérer leur dépendance aux services cloud. Une majorité de nos lecteurs ont indiqué que les pannes ne faisaient que confirmer leurs inquiétudes quant à notre dépendance au cloud, comme l’a souligné un commentateur, joeldf :

J’ai voté « pas plus que d’habitude » car j’ai toujours été méfiant envers le cloud, et les derniers numéros ne font que me le confirmer.

Je n’ai aucun problème avec l’utilisation des services cloud en général. Mais je ne compterais jamais sur eux uniquement pour tout. Je garde beaucoup sur les sauvegardes locales. Pour moi, le cloud est plus pour un partage pratique. Pas pour tout contenir.