Nos lecteurs veulent plus de prise en charge des cartes microSD, pas moins

Au cours du week-end, nous avons demandé si nos lecteurs se souciaient de savoir si leurs smartphones incluaient la prise en charge du stockage extensible. Entre plus d’appareils abandonnant la prise en charge des cartes microSD comme le Galaxy S21 et les récentes pannes affectant l’accès des utilisateurs aux services cloud, nous voulions savoir exactement vers quoi nos lecteurs se penchaient en matière de stockage extensible.

Sur près de 2 500 réponses, 76 % ont voté qu’ils préféreraient avoir l’option d’un stockage extensible plutôt que non. C’est intéressant car le support semble diminuer parmi les meilleurs téléphones Android, similaire à la prise casque 3,5 mm. Cela dit, près de 17% des réponses indiquent que le stockage interne est suffisant, ce qui est logique maintenant que davantage d’appareils sont lancés avec 128 Go et augmentent à partir de là.

Moins de réponses semblaient heureuses de s’appuyer sur des services cloud comme Google Photos.

Un lecteur, M1DLG, commente que les cartes microSD les aident à contourner les différentes entités qui demandent des abonnements au cloud pour enregistrer et accéder aux fichiers que vous possédez.

Pas de carte SD signifie pas de vente. J’ai 1,5 To et je l’utilise bien. Avec des applications, des fabricants de téléphones et des développeurs de systèmes d’exploitation qui vous poussent à utiliser de plus en plus le stockage en nuage pour un abonnement, et l’accès restreint à certains fichiers et dossiers pour des raisons de sécurité, en particulier lorsque cette raison de sécurité est incertaine, le besoin d’une carte SD fente pour carte est plus important que jamais. L’achat d’un stockage SSD à domicile est essentiel pour s’assurer que l’accès gratuit à un stockage pratiquement illimité est très économique à long terme.

Cependant, certains lecteurs soulignent que tout le monde n’a pas besoin de tonnes de stockage et que les nouveaux smartphones ont tendance à en avoir assez pour s’en sortir.

Tant que le téléphone a 128 Go de stockage interne ou plus comme l’iPhone 12 mini que j’ai, je m’en fiche. Mais s’il en a moins, j’aurais besoin d’un téléphone avec un slot microSD. – Jovan #RepealFOSTA (@CSRA_prsn) 12 décembre 2021

Et tandis que certains utilisateurs se contentent de s’appuyer sur le cloud, il existe des arguments contre. Les pannes, par exemple, sont un facteur important pour savoir si quelqu’un souhaite ou non confier ses fichiers à des entreprises comme Google et Amazon. Cependant, comme le souligne un utilisateur, le manque d’accès à large bande adéquat dans une partie des États-Unis rend cette option moins réalisable pour beaucoup.

Bien sûr, moins de téléphones prenant en charge le stockage extensible via des cartes microSD limitent les options en matière de sauvegarde des données. Cependant, il existe de nombreuses alternatives microSD pour les téléphones Android qui offrent des options de stockage robustes.

Cela dit, s’éloigner des cartes microSD semble être aussi préoccupant pour de nombreux utilisateurs que le retrait de la prise casque 3,5 mm l’était alors que les OEM continuent de supprimer des fonctionnalités de leurs appareils.

Stockage en déplacement

SanDisk 512 Go Ultra Dual Drive Go

Petit, rapide et polyvalent

Cette clé USB SanDisk est le compagnon de stockage idéal pour ceux qui recherchent une alternative microSD. Il est compact mais puissant, avec 512 Go de stockage et des vitesses de lecture allant jusqu’à 150 Mo/s. De plus, il dispose de ports USB-C et USB-A et peut être accroché à un porte-clés pour que vous ne le perdiez pas.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

déplacer des souvenirs

Ce sont les meilleures cartes microSD que vous pouvez acheter pour Android

Une carte microSD permet de déplacer facilement vos fichiers, photos et musique d’un appareil à l’autre sans avoir à dépendre d’une connexion Wi-Fi stable ou de données coûteuses. Cela aide également si vous aimez charger votre téléphone avec des applications. Ce sont les meilleures cartes microSD que vous pouvez acheter pour un appareil Android.