Nos mâchoires sont tombées au fiancé de 90 jours: avant le casting de 90 jours

Prêt à le faire ou à le casser.

La série de rencontres bien-aimée TLC 90 Day Fiancé: Before the 90 Days suit les couples internationaux au début de leur voyage de visa K-1, avant tout engagement ou « je fais » … ce qui signifie, comme les fans le savent bien, que vraiment à peu près n’importe quoi ça peut arriver. Quelles paires se mettront à genoux et lesquelles voudront à la place de ne plus jamais mettre les pieds à l’étranger ?

Cette nouvelle génération de couples fait une série de premières franchises avant la première de la saison cinq le dimanche 12 décembre.

rappeur nigérian Usman alias Sojaboy revient avec un nouvel amour senior après s’être marié la saison dernière avec muse « Petite fille » Lisa et divorcer rapidement peu de temps après. Le statut d’influenceur d’Usman l’a amené à se connecter avec une personne divorcée basée à San Diego, en Californie Kim, qui se rend en Tanzanie pour enfin rencontrer Usman en personne alors qu’il tourne un clip.

La franchise 90 Day suit également son premier couple aux capacités différentes en tant que petite personne russe Alina renoue virtuellement avec un ami d’enfance Caleb pour voir si les choses peuvent devenir romantiques IRL.