Nos méchants préférés sont de retour dans le premier teaser (VIDEO) ⋆ .

Les riches et les puissants prennent ce qu’ils veulent. Ces méchants (sont de retour) le volent pour vous. Ils fournissent… un levier.

Le Hitter préféré de tous (Elliot Spencer de Christian Kane), Hacker (Alec Hardison d’Aldis Hodge), Thief (Parker de Beth Riesgraf) et Grifter (Sophie Devereaux de Gina Bellman) sont de retour pour faire du bien – avec l’aide de quelques nouvelles personnes – dans Leverage: Redemption. IMDb TV a annoncé que le suivi de la série TNT 2008 abandonnerait ses huit premiers épisodes le vendredi 9 juillet. (Huit autres épisodes seront diffusés à l’automne 2021.)

Mais d’abord, ils devront convaincre Sophie de revenir dans le monde du contre et du vol, comme on le voit dans le premier teaser. «C’est devenu bien pire depuis que vous l’avez raccroché», lui dit Elliot. Et avec Parker qui lui murmure à l’oreille de voler quelque chose, combien de temps Sophie restera-t-elle vraiment à la retraite?

La vidéo réintroduit le Hitter, Hacker, Thief et Grifter, ainsi que le Fixer (Harry Wilson de Noah Wyle) et Maker (Breanna Casey d’Aleyse Shannon, la soeur de Hardison) les rejoignant. «Je pense avoir déduit que vous êtes un groupe de voleurs qui aident les gens», leur dit Harry, un avocat d’entreprise en quête de rédemption après avoir réalisé qu’il était du mauvais côté des choses toute sa carrière, leur dit dans son discours. “Laisse-moi être ton homme intérieur.”

Pendant ce temps, Breanna, avec un talent pour les ordinateurs, la robotique et avoir des ennuis, a grandi sur les histoires de l’équipe … même si elles ne sont pas complètement vraies, comme, “comment vous avez sauvé la vie d’Elliot tout ce temps.” Les fans de la série originale peuvent deviner la réaction du frappeur.

En parlant de cela, la bande-annonce est remplie de moments qui raviront ceux qui ont regardé ces cinq saisons, comme Leverage International (comme mentionné dans la finale lorsque Parker, Hardison et Elliot poursuivaient leur travail), “Damnit, Hardison!” D’Elliot. et, bien sûr, Parker et Sophie «allons voler 20 millions de dollars!»

Regardez le teaser ci-dessous pour voir nos favoris de retour en action.

Dans Leverage: Redemption, alors que le monde a changé au cours des huit dernières années, «il est devenu plus facile – et parfois légal – pour les riches de devenir plus riches et les puissants d’écraser quiconque se met en travers de leur chemin», selon IMDb TV.

Kate Rorick est showrunner et productrice exécutive aux côtés de Dean Devlin, Marc Roskin et Rachel Olschan-Wilson d’Electric Entertainment. John Rogers et Chris Downey consultent les producteurs. (Devlin, Roskin, Olschan-Wilson, Rogers et Downey ont tous travaillé sur la série originale.)

Effet de levier: Rachat, Première de la série, vendredi 9 juillet, IMDb TV