Nos poubelles au travail ⋆ .

Le Washington Free Beacon a compilé une vidéo de supercoupes affichant les jugements d’éminents sacs à essence des médias sur les discours du président Joe Biden et du sénateur Tim Scott mercredi soir dernier. The Free Beacon fournit cette brève introduction:

L’adulation des médias à l’égard du président Biden était pleinement affichée après son premier discours conjoint au Congrès mercredi soir. Brian Williams de MSNBC a attiré l’attention à plusieurs reprises sur «l’utilisation extraordinaire de la modulation de la voix» par le président. David Axelrod de CNN a assimilé le discours aux discussions au coin du feu du président Roosevelt.

Dans un tournant décisif par rapport aux critiques du discours de Biden, la réponse à la réfutation du sénateur républicain Tim Scott (SC) était loin d’être élogieuse. Nicole Wallace de MSNBC a déclaré que c’était un «discours prononcé depuis une planète où les faits n’ont pas d’importance», et Joy Reid l’a qualifié de «décevant» et a déclaré qu’elle était «choquée et un peu embarrassée» pour Scott.