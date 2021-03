Nos questions sont importantes pour nous, mais atteignent-elles ce que le client doit exprimer?

Les questions que nous posons façonnent les réponses que nous obtenons.

Trop souvent, nos questions, qu’il s’agisse de questions que nous posons à nos clients ou de questions que les managers posent à leurs collaborateurs, limitent notre capacité à apprendre et à comprendre les vrais problèmes auxquels ils sont confrontés.

Nous nous concentrons sur les problèmes les plus importants pour nous – qui ont tendance à se concentrer sur nos produits et services – mais nous pouvons passer à côté des problèmes vraiment critiques pour le client.

Nous pouvons amener le client sur un chemin qui nous aide à apprendre et peut aider le client à en savoir plus sur les choses qui nous intéressent. Mais nous et nos clients pouvons manquer ce qui est vraiment important.

Dans un certain sens, c’est comme «l’effet d’incertitude Heisenberg», appliqué à la vente et au coaching. Le principe, appliqué aux observations scientifiques, nous dit que l’observateur influence ce qui est mesuré.

Dans le cas des ventes / coaching, nos propres agendas et questions influencent les réponses que nous obtenons. Les choses changent lorsque nous changeons notre objectif. Comment ce que nous apprenons changerait-il si nous nous concentrons sur ce que nos clients ou nos employés veulent accomplir, plutôt que sur la façon dont ils l’accomplissent? *

En changeant notre approche, le client et nous apprenons beaucoup plus, plus profondément. Nous apprenons ce qui est le plus important pour nos clients / employés, plutôt que de nous concentrer sur ce que nous pensons être important. Là où nous pourrions manquer quelque chose en parlant de ce dont nous voulons parler, nous comprenons d’autres domaines dans lesquels nous pourrions être plus utiles. Et même si cela ne s’applique pas directement à la façon dont nous pourrions aider, nous avons une compréhension plus profonde de ce qui leur tient à cœur et de la manière dont nous pourrions être les plus utiles.

Apprendre ce que le client veut exprimer nous permet de mieux comprendre ce qu’il veut faire et pourquoi, ce qui nous permet de mieux nous concentrer sur le comment dans les conversations ultérieures.

C’est si simple, mais nous le faisons si rarement. La magie se produit lorsque nous donnons à nos clients et à nos collaborateurs l’opportunité de parler de ce dont ils veulent parler, de s’exprimer, tout en écoutant.

*Jeter un coup d’œil à «Les données sont excellentes, mais elles ne remplacent pas les échanges avec les clients»