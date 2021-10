NOS RACINES – L’histoire des Noirs : pas seulement pour une journée

*La célébration du mois de l’histoire des Noirs 2021 touche à sa fin au Royaume-Uni, une nation qui a été à l’avant-garde de la célébration de l’histoire des Noirs en Europe.

EURWEB a permis à OUR ROOTS de célébrer l’histoire des Noirs au Royaume-Uni de l’autre côté de l’Atlantique. Ici, nous attendons avec impatience la célébration du BHM de février aux États-Unis

Les célébrations ne durent pas un mois mais 365 jours par an. NOS RACINES le garantit également.

TAYO Fatunla est un artiste de bande dessinée, un dessinateur éditorial, un écrivain et un illustrateur nigérian primé. artiste de la diaspora africaine. Il est diplômé de la prestigieuse Kubert School, dans le New Jersey, aux États-Unis. et récipiendaire du prix ECBACC Pioneer Lifetime Achievement Award 2018 pour son œuvre illustrée NOS RACINES création et série – Famous people in Black History – Il a participé au forum Cartooning In Africa de l’UNESCO qui s’est tenu à Addis-Abeba, en Éthiopie et au Cartooning Global Forum à Paris, en France et a également présenté son atelier Viral Cartoon sur NOS RACINES sur le Smithsonian National Museum of African Art canaux de médias sociaux. Son image de Fela Kuti a été utilisée comme toile de fond dans la chaîne YouTube de Burna Boy, la chanson à succès méga-afrobeat « Ye ». — www.tayofatunla.com/[email protected]/[email protected]