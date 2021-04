Nos stratégies d’automatisation ont été accélérées au cours de la dernière année: Shrikant Madhav Vaidya, président d’Indian Oil Corp

Shrikant Madhav Vaidya, président, Indian Oil

L’Indian Oil Corporation a réussi à faire fonctionner ses raffineries à des niveaux optimaux et a veillé à ce que les points de vente au détail de carburant aient des approvisionnements suffisants pendant la crise de Covid-19. Shrikant Madhav Vaidya, président, a déclaré à Anupam Chatterjee de FE que la société s’adapte aux nouvelles réalités du marché grâce à l’intégration de la pétrochimie dans ses raffineries et à la mise à l’échelle des énergies renouvelables et d’autres carburants alternatifs. Extraits:

L’intégration pétrochimique faisait partie de vos plans d’expansion de raffinerie. Quels progrès avez-vous réalisés sur ce front? Vous attendez-vous à ce que la pétrochimie soit un moteur important de la demande de pétrole à long terme?

Il existe un consensus croissant sur le fait que l’intégration pétrochimique est la voie à suivre pour le secteur du raffinage. Notre concentration sur les produits du brut aux produits chimiques fait partie d’un effort visant à tirer le maximum de valeur de la chaîne des hydrocarbures. Nous pensons que cela contribuera à libérer l’énorme potentiel du secteur pétrochimique. Cela nous permettra également de nous protéger contre les performances cycliques avec de meilleurs rendements et les avantages d’une gestion intégrée des services publics.

Une capacité de raffinage plus élevée devrait améliorer la disponibilité des matières premières pétrochimiques à l’avenir. Dans cet esprit, Indian Oil étend sa capacité pétrochimique de plus de 70% par rapport aux 3,2 millions de tonnes par an. Nous prévoyons de porter notre intégration pétrochimique à 14-15% d’ici 2030.

À long terme, l’accent serait mis sur l’augmentation de la capacité, l’expansion à l’étranger, l’entrée dans la pétrochimie de niche et une plus grande intégration en aval avec les textiles. Nous consolidons notre portefeuille de polymères en installant de nouvelles unités Polypropylène à Barauni et au Gujarat.

Notre prochaine usine d’acrylate de butyle au Gujarat marquera notre entrée dans le segment des produits chimiques de spécialité. Pour répondre à l’industrie de la peinture et des adhésifs, de nouvelles usines d’éthylène glycol et de PTA (acide téréphtalique purifié) sont en cours de création chez Paradip. La production de fils et de fibres de polyester à Bhadrak à Odisha en utilisant du PTA et du mono éthylène glycol comme matière première contribuera à l’intégration en aval avec l’industrie textile.

Étant donné que les raffineries d’Indian Oil utilisent plus de 2 millions de tonnes métriques de gaz par an et que la plupart de vos unités se trouvent à moins de 300 km des points d’injection de gaz, quel impact la récente politique de rationalisation des tarifs des gazoducs aura-t-elle sur l’entreprise?

Cherchant à augmenter la consommation de gaz, le Conseil de régulation du pétrole et du gaz naturel (PNGRB) a notifié une nouvelle structure tarifaire pour 14 gazoducs. Nous évaluerons son impact sur notre activité une fois que cette structure entrera en vigueur. Nos raffineries de Mathura, Panipat et du Gujarat, et notre filiale CPCL-Chennai utilisent du RLNG.

Avec le développement du réseau national de gaz et la mise en service du terminal GNL de Dhamra sur la côte est, nos raffineries de Barauni, Haldia, Paradip, Guwahati et Bongaigaon devraient également commencer à consommer du GNL dans les 2-3 prochaines années.

Cela verrait la consommation captive d’Indian Oil augmenter à près de 8 MMTPA d’ici 2025. Au total, le secteur de la raffinerie jouerait un rôle majeur dans l’augmentation de la consommation de gaz dans le pays, comme le gouvernement cherche à le faire.

IOCL vise à développer des piles à combustible pour des solutions de mobilité verte et des solutions de stockage d’hydrogène indigènes, ayant utilisé des technologies de production d’hydrogène de grandes sociétés mondiales dans ses raffineries. Pourriez-vous partager vos plans sur le front de l’énergie alternative?

En tant que major du secteur pétrolier, Indian Oil souhaite tirer parti des nouvelles opportunités qui se sont présentées dans le domaine de l’énergie. Cela implique d’élargir le panier énergétique, la bioénergie et les énergies renouvelables étant exploitées pour la croissance globale. Je crois fermement que chaque forme d’énergie a un rôle à jouer pour répondre aux besoins croissants de l’Inde.

La promotion des énergies renouvelables et des carburants alternatifs est donc la clé de notre programme. Notre centre de R&D explore des solutions pour une énergie propre et renouvelable. Dans ce contexte, l’hydrogène a un grand potentiel pour devenir le carburant le plus durable de tous.

L’utilisation de l’hydrogène dans tous les secteurs connaît une augmentation à l’échelle mondiale, même si la majeure partie de celui-ci sert actuellement de matière première pour les industries chimiques et pétrochimiques. Nos raffineries, qui ont des unités de production d’hydrogène, peuvent être utilisées pour produire et fournir le carburant pour répondre à la demande future.

Le centre de recherche et développement d’Indian Oil est déjà devenu un pionnier de la recherche sur l’hydrogène dans le pays. Notre expérience HCNG à Delhi, dans le cadre de laquelle nous utilisons 50 bus CNG BS-IV au carburant HCNG, progresse bien.

De plus, avec le soutien du MoPNG, Indian Oil met en place des usines pilotes d’une tonne par jour basées sur quatre technologies innovantes de production d’hydrogène. Nous exploiterions également 15 autobus à pile à combustible dans la région de Delhi-NCR. Nous avons récemment signé une déclaration d’intention avec Greenstat, une société norvégienne, pour mettre en place un centre d’excellence sur l’hydrogène (CoE-H) dans le pays et accélérer le passage des combustibles fossiles aux énergies renouvelables.

En ce qui concerne les autres sources d’énergie alternatives, nous sommes l’une des premières sociétés de commercialisation du pétrole à investir dans des projets solaires et éoliens à travers l’Inde. Tirant parti du soutien politique en faveur des biocarburants, nous nous développons dans une large mesure dans la bioénergie. Le biogaz comprimé (CBG), l’éthanol 2-G, les déchets en carburant et les huiles de cuisson usagées en biodiesel sont les domaines dans lesquels Indian Oil investit. Dans le cadre du programme SATAT, la société a commencé à commercialiser le CBG dans le cadre du «IndiGreen », Étant la seule société pétrolière et gazière à le faire. Nous recherchons également des partenariats pour développer la technologie des batteries et nous lancer dans la fabrication de cellules.

Indian Oil propose déjà des installations de recharge de véhicules électriques et d’échange de batteries dans certains points de vente au détail et a l’intention d’exploiter ce segment à fort potentiel.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.