Nos systèmes sont-ils défaillants ? – L’État bleu conservateur

« Qui est John Galt ? »

Dans le roman classique Atlas Shrugged, Ayn Rand a décrit un monde futur dans lequel des réglementations et des restrictions proliférantes privent progressivement les personnes les plus productives du monde des fruits de leur travail. L’une de ces personnes (John Galt), offensée de se voir refuser les récompenses de son travail, jure qu’elle « arrêtera le moteur du monde ». Et il le fait – en disparaissant et en emmenant avec lui les meilleurs producteurs du monde. Sans les membres les plus productifs de la société, les systèmes mondiaux commencent à échouer. Les services publics, le transport et la fabrication deviennent peu fiables.

« Qui est John Galt ? » est une question qui devient pertinente pour nous. Nos systèmes échouent lentement sous nos yeux.

Notre chaîne d’approvisionnement est défaillante depuis des mois, et nous ne nous en rendons compte que maintenant. Je crains que nos dirigeants ignorent encore la gravité de cet échec. Des cargos entièrement chargés languissent au large de nos côtes pendant des semaines, attendant d’être déchargés – tandis que les étagères des magasins sont vides faute de produits se trouvant sur ces navires.

Les coûts de l’énergie montent en flèche. Le prix à la pompe oblige les familles à prendre des décisions difficiles. Le prix du gaz naturel a tellement augmenté que le gouvernement prédit un hiver froid et coûteux pour de nombreux Américains. Pourtant, nous vivons dans le pays le plus riche en énergie du monde. Avec une telle abondance, pourquoi est-il si difficile de rendre le carburant disponible à un prix abordable ?

La criminalité est endémique. La police fait face à des représailles (et même à des poursuites) pour avoir appliqué la loi si elle est prise avec le mauvais appareil photo de téléphone portable. Leur réponse a été prévisible. Ils ont cessé de faire quoi que ce soit de proactif. Ils sont heureux d’enquêter sur des crimes qui ont déjà été commis. Mais ils ne feront rien pour arrêter les actes criminels en cours – C’est trop risqué personnellement.

Nous avons une pénurie extrême de travailleurs de la santé. Des personnes sont refoulées des hôpitaux faute de lits et de personnel. Pourtant, des millions de médecins, d’infirmières et de techniciens sont prêts à quitter leur emploi plutôt que de se conformer à l’obligation de prendre un vaccin expérimental – un vaccin qui semble n’être que marginalement efficace et pour lequel les effets secondaires à long terme sont inconnus.

Nous venons également d’avoir un aperçu de ce qu’il adviendra des voyages intérieurs lorsque ces mandats de vaccination deviendront la loi du pays. Un nombre relativement restreint de pilotes ont mis à genoux toute une compagnie aérienne (Southwest) en ne se présentant pas au travail. Ils ont clairement indiqué que s’ils étaient obligés de se faire vacciner, leur absence serait permanente.

La Californie ne peut plus garder les lumières allumées de manière fiable. Les dirigeants de cet État ont ignoré les conseils d’experts et se sont engagés en faveur des sources d’énergie renouvelables. En conséquence, l’État le plus riche de l’Union subit des «coups de froid» périodiques et doit parfois fermer le réseau pour éviter les incendies de forêt. De manière alarmante, les Californiens semblent avoir accepté qu’il s’agisse de la « nouvelle normalité ».

La confiance dans le gouvernement s’effondre. Avec des libertés personnelles annulées au nom de COVID, une application inégale du droit pénal et une intégrité électorale douteuse, les citoyens ne sont plus convaincus que le gouvernement respecte sa part dans notre pacte constitutionnel. Sans un engagement mutuel à ce pacte, nous pouvons nous attendre à une explosion de corruption et de désobéissance civile.

Pourquoi tout cela se produit-il ? En partie parce que le gouvernement choisit des gagnants et des perdants – à la fois industriellement et politiquement. Dans certains cas, il le fait en violation de la Constitution. Les meilleurs producteurs ne peuvent plus être sûrs d’être récompensés pour leurs efforts.

Le gouvernement offre également des incitations à ne pas travailler. Pourquoi devrait-on travailler quand on peut rester plus chez soi en regardant des rediffusions à la télévision ?

Les dépenses déficitaires du gouvernement contribuent à une inflation massive. La valeur de notre argent diminue sous nos yeux. Ce que nous nous efforçons de gagner aujourd’hui deviendra moins précieux demain, sans que ce soit de notre faute. De plus, les contribuables supportent désormais plus de dettes publiques qu’ils ne le sont pour eux-mêmes (comme une hypothèque). Comment tout cela incite-t-il les gens à travailler dur – et par la suite à payer plus d’impôts ?

Le commerce est le moteur qui fait fonctionner l’Amérique. C’est plus complexe que n’importe qui peut comprendre. Mais il est maintenu en marche par une armée de travailleurs invisibles – chacun s’est engagé à maintenir sa partie de la machine en marche. Son mécanisme a toujours été plus délicat que les politiciens et les bureaucrates ne l’ont supposé. Il y a une raison pour laquelle les pays du tiers monde ont toujours eu du mal à faire tourner le moteur du commerce. Il est facilement brisé et sans engagement envers le capitalisme, il est au mieux peu fiable et au pire non fonctionnel.

En nous éloignant de nos principes fondateurs et en nous dirigeant vers le socialisme, nous avons affamé le moteur du commerce. Nous l’avons étouffé avec :

Surréglementation Surtaxation Diabolisation de ceux qui l’entretiennent (les meilleurs producteurs) Ingénierie sociale (insister pour que le moteur soit entretenu par des personnes non qualifiées pour le faire)

Notre réponse au COVID a-t-elle finalement arrêté le moteur ? Ce que nous vivons est-il un signe qu’il est en train de ralentir maintenant? Les fermetures forcées et les mandats de vaccination privent le moteur commercial de son élément le plus essentiel : une main-d’œuvre dotée de l’expertise et du dévouement nécessaires pour le faire fonctionner.

Revenons à notre question initiale. Qui est John Galt ? John Galt est

les pilotes qui assurent les déplacements transcontinentaux à des vitesses inimaginables il y a quelques décennies seulement les policiers qui maintiennent l’ordre dans nos rues les médecins et les infirmières qui nous soignent quand nous sommes malades les débardeurs et les camionneurs qui livrent des marchandises à nos communautés les agriculteurs qui mettent de la nourriture sur nos tables toute personne impliquée dans la production des innombrables millions de produits sur lesquels nous comptons

Nous avons besoin de ces personnes. Mais pour diverses raisons, ils abandonnent. Quatre virgule trois millions de travailleurs ont quitté le marché du travail au cours des derniers mois.

Nous aimons appeler les employés du gouvernement « fonctionnaires ». Il n’en est rien. Ils sont au mieux un mal nécessaire. Les vrais fonctionnaires sont ceux qui font tourner le moteur du commerce. Sans eux, le moteur s’arrête et nous mourons.

