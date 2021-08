Nostalgie & Nani : la pandémie de Covid ravive l’intérêt pour une alimentation saine et traditionnelle

Kulfa gosht et le Bihari litti chokha thali, faisant partie du menu ‘nani ke nuskhe’ du Punjab Grill

Par Reya Mehrotra

Pour ceux enfermés à l’intérieur des maisons, effrayés par le virus et trouvant de nombreux moyens de le vaincre, la nourriture a été un domaine d’intervention majeur. Non seulement nous nous sommes mis à cuisiner tout ce que nous ne pouvions pas manger de l’extérieur, mais nous avons essayé de trouver des médicaments dans la nourriture. Après tout, vous êtes ce que vous mangez.

Les boosters d’immunité étaient la chose la plus importante et tout ce qui a été prouvé ou même répandu pour renforcer l’immunité a trouvé son chemin jusqu’à notre ventre. S’inspirant de cette tendance, les restaurants, lorsqu’ils se sont ouverts, ont essayé de donner aux clients ce qu’ils voulaient.

La relance des recettes régionales traditionnelles avait gagné du terrain avant même la pandémie. Ainsi, après le verrouillage, il n’est pas surprenant que les menus des restaurants se soient concentrés non seulement sur les recettes traditionnelles, mais également sur celles comprenant des options saines.

Rohit Aggarwal, directeur de Lite Bite Foods, la société mère de Punjab Grill, estime que la cuisine indienne est un trésor d’herbes et d’épices immunogènes. “Même notre masala chai habituel bouillonne de bienfaits qui renforcent le système immunitaire.”

Ainsi, lorsque Punjab Grill a proposé un menu « nani ke nuskhe » qui n’est pas seulement un voyage dans la nostalgie, mais aussi une expérience de bonne gastronomie, l’idée était « d’incorporer autant d’ingrédients frais que des ingrédients prêts à l’emploi. dans la nourriture. Nous ne modifierons pas nos classiques de signature, mais continuerons à introduire de nouvelles options saines pour offrir un éventail bien équilibré d’options à nos clients », partage Aggarwal.

Le menu de huit plats se compose de plats préparés dans un souci de santé et de bien-être et cuisinés avec des épices entières et naturelles pour leur donner un goût et une sensation de maison. Le menu du chef Sareen Madhiyan commence par le rabdi sous un tout nouveau jour. Donnant une touche salée à la délicatesse, Madhiyan la réintroduit sous le nom de khatti rabdi, qu’il prépare avec du dalia et de la farine de blé cuite dans du babeurre. Ce que l’on obtient est assez similaire au goût du babeurre, que l’on trouve couramment dans tous les ménages, mais plus épais et plus savoureux.

Au fur et à mesure que l’on progresse dans le repas, le poisson cru prend une tournure acidulée à l’amla, le poulet biryani rencontre le gongura, le shish kebab végétalien fond dans la bouche avec son mélange d’épices et le glaçage à la tomate régale les papilles. L’originalité du Bihari litti chokha thali a été préservée, mais sa qualité rehaussée par un mélange de fruits raita, le confort d’un dal fait maison et d’épaisses enrobages de desi ghee.

Le kulfa gosht et le dal kulfa, le namak gosht khichra, le poulet au curry saoji sont une combinaison parfaite de santé et de goût. Une chose qui ressort, c’est la fraîcheur et la légèreté des aliments, comme à la maison. Le somptueux repas se termine par la saveur royale du shahi tukda et de la glace à la mangue et le relaxant elaichi kahwa rappelle le rituel du Cachemire.

Le menu a été conçu pour rendre hommage à la valeur médicinale des épices et ingrédients indiens et aux remèdes maison que les grands-mères et les mères utilisent à la maison. Le chef Sareen, qui s’est inspiré des recettes et des conseils de sa propre grand-mère, partage la raison du nom du menu : « Nous ne comptons pas sur les suppléments de santé, mais nous incluons des éléments qui renforcent notre système pour lutter contre les maladies courantes. Nous avons appris ces remèdes de nos mères qui à leur tour ont appris de leurs mères, d’où ce nom.

