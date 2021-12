Nostradamus a « prédit » qu’une attaque d’astéroïdes et une augmentation des robots tueurs se produiraient en 2022 | Sciences | Des nouvelles

Après une année marquée par une pandémie mortelle et une catastrophe climatique sans précédent, personne ne sait vraiment ce que 2022 nous réserve. Mais Nostradamus, le célèbre mystique d’il y a 450 ans, connu pour ses « prédictions » hors du commun, croit apparemment que la prochaine sera loin d’être normale.

Le voyant, également connu sous le nom de Michel de Nostradame, a fait toutes ses prédictions il y a plus de 450 ans dans un livre intitulé Les Prophéties.

Ses prophéties sont des poèmes cryptiques de quatre vers avec un vague presque semblable à un oracle.

Cela a laissé son travail ouvert à une interprétation sauvage, car certains prétendent qu’il a prédit des choses comme la montée d’Hitler et du parti nazi en Allemagne et même les attaques terroristes du 11 septembre contre les tours du World Trade Center à New York.

Beaucoup prétendent même bizarrement que son livre a tout prédit avec précision, de la mort de John F Kennedy en 1963 au grand incendie de Londres en 1666.

Les prédictions de l’astrologue ont pris la forme de poèmes à quatre vers ou de quatrains divisés en 10 chapitres appelés Centuries.

Alors, que voit le grand visionnaire dans notre avenir ?

La première prédiction qu’il fait pour 2022 suggère apparemment qu’un astéroïde pourrait s’écraser sur la terre.

Cependant, certains notent qu’il fait fréquemment de telles prédictions qui finissent par être fausses, mais on ne peut jamais être trop sûr.

Certains ont interprété la prochaine prédiction de Nostradamus comme disant que l’année à venir sera celle où les robots prendront enfin le contrôle de l’humanité.

Cette prédiction peut sembler un peu farfelue pour un homme qui vivait à une époque où les horloges et une plomberie décente étaient un luxe.

Il expliqua : « La Lune en pleine nuit sur la haute montagne,

« Le nouveau sage avec un cerveau solitaire le voit,

« Par ses disciples invités à être immortels,

« Les yeux vers le sud. Les mains dans les seins, les corps dans le feu.

Enfin, il a également apparemment prédit d’autres catastrophes climatiques, sur lesquelles les scientifiques pourraient probablement le soutenir.

Il a dit : « Comme le soleil, la tête brûlera la mer brillante :

« Le poisson vivant de la mer Noire ne fera que bouillir,

« Quand Rhodes et Gênes,

« À moitié affamé sera,

« Le peuple local pour les découper travaillera dur ».