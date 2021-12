Nostradamus fait une « prédiction » effrayante pour 2022 pour l’UE alors que VDL met en garde contre l’effondrement | Sciences | Des nouvelles

La chef de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, a été avertie que l’oracle de renommée mondiale aurait prédit la chute de l’Union européenne en 2022. Nostradamus, le célèbre mystique d’il y a 450 ans, qui est connu pour ses « prédictions » là-bas croyait apparemment que l’année prochaine sera loin d’être normale.

Le voyant, également connu sous le nom de Michel de Nostradame, a fait toutes ses prédictions il y a plus de 450 ans dans un livre intitulé Les Prophéties.

Ses prophéties sont des poèmes cryptiques de quatre vers avec un vague presque semblable à un oracle.

Cela a laissé son travail ouvert à une interprétation sauvage, car certains prétendent qu’il a prédit des choses comme la montée d’Hitler et du parti nazi en Allemagne et même les attaques terroristes du 11 septembre contre les tours du World Trade Center à New York.

Beaucoup prétendent même bizarrement que son livre a tout prédit avec précision, de la mort de John F Kennedy en 1963 au grand incendie de Londres en 1666.

Les prédictions de l’astrologue ont pris la forme de poèmes à quatre vers ou de quatrains divisés en 10 chapitres appelés Centuries.

En 2022, Nostradamus a apparemment averti que l’Union européenne pourrait s’effondrer.

Dans son style toujours ambigu, il écrivait : « Les temples sacrés priment le style romain / Rejetteront les fondations des goffes. »

Bien que cela puisse sembler exagéré pour certains, d’autres ont souligné le traité de Rome, ratifié en 1957, qui a essentiellement fondé l’Union.

Les fans de l’oracle pensent que le grand pont faisait référence au pont entre le Royaume-Uni et l’Irlande, qui est devenu une question controversée lors du débat sur le Brexit.

Ils croient également que le Royaume-Uni est le grand lion avec les forces impériales et que la ville austère est l’UE.

Depuis le Brexit, il a été suggéré que la Pologne pourrait bientôt suivre les traces du Royaume-Uni après une âpre querelle juridique avec l’UE.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a précédemment qualifié l’UE de dictature tandis que son parti Droit et justice (PiS) a contesté les principes juridiques de l’UE qui, selon eux, sapent la souveraineté de la Pologne.

À l’époque, la France et l’Allemagne ont riposté à la nation d’Europe de l’Est, avertissant Varsovie que l’adhésion à l’UE repose sur « une adhésion complète et inconditionnelle aux valeurs et règles communes ».

Une rhétorique aussi forte des deux côtés a la possibilité d’exacerber un sentiment anti-UE en Pologne, ce qui pourrait conduire à la séparation d’un autre pays du bloc de l’UE.