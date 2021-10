Not So Pink lance la campagne #NotSoTypical avec Sakshi Sindwani

Not So Pink est une marque de vêtements de travail occidentaux à la mode qui propose des vêtements et des accessoires contemporains

Not So Pink vise à briser les normes préconçues des tenues de travail avec sa dernière campagne #NotSoTypical. La campagne, en association avec l’influenceuse positive pour le corps Sakshi Sindwani, parlera le langage des femmes sur le lieu de travail et apportera le changement dynamique requis dans l’environnement des entreprises indiennes avec sa gamme de vêtements de travail occidentaux à la mode qui sont fabriqués dans des styles à la mode pour s’adapter à une gamme de tailles.

C’est un beau concept destiné à tous et la discrimination par la taille ne devrait retenir personne, a déclaré Purvi Rohit Pugalia, co-fondateur de Not So Pink. « Notre approche ATYPIQUE de la mode workwear est la façon dont notre marque affirme que la mode n’est pas réservée à une certaine partie de la communauté. Notre campagne #NotSoTypical est le porte-parole de cette cause et amène plus de femmes de toutes tailles à adopter leur moi naturel », a-t-elle ajouté.

À travers cette campagne, Not So Pink lance une nouvelle conversation sur la façon de permettre la mode pour le corps et non l’inverse, en particulier pour le type de corps indien naturellement tout en courbes. La campagne mettra en valeur les robes lumineuses et ajustées de la marque qui donnent une tournure aux vêtements autrement ternes qui redéfinissent la tenue de bureau pour la plupart des femmes indiennes. Le plaidoyer de Sakshi Sindwani pour la diversité des tailles et sa popularité dans le circuit de la mode portera l’agenda de cette campagne parmi les masses et sera la voix pour délivrer un message plus inclusif pour le corps. La campagne s’attaquera également aux stéréotypes via ses messages audacieux qui remettent en question les récits de mode existants et donneront une touche de pouvoir aux vêtements de travail pour femmes.

Not So Pink est une marque de vêtements de travail occidentaux à la mode qui propose des vêtements et des accessoires contemporains qui offrent un ajustement incroyable aux femmes indiennes de tous types de corps. S’appuyant sur des recherches approfondies sur la morphologie indienne, Not So Pink a redéfini le tableau des tailles pour les vêtements de travail féminins. La marque y est parvenue en gardant à l’esprit les types de corps les plus courants en Inde.

Lire aussi : ShortsTV s’associe à Amazon pour étendre sa portée

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.