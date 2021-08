‘Not Tonight 2’ place ses vues satiriques post-Brexit sur les États-Unis

En 2020, un jeu appelé Not Tonight: Take Back Control Edition a été lancé sur Nintendo Switch – à la date exacte à laquelle le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne, en fait. (“Brexit”, comme on l’appelle plus communément). Le jeu était une vision satirique de la politique britannique dans un univers alternatif post-Brexit ; vous incarnez un videur dont le travail consiste à examiner la carte d’identité des gens, à la manière de Papers Please, afin de déterminer s’ils doivent ou non être autorisés à entrer.

Suite au succès du premier jeu, l’éditeur britannique No More Robots et le développeur PanicBarn ont annoncé une suite, Pas ce soir 2, et cette fois, il est situé de l’autre côté de l’étang. Voici comment cela est décrit dans le texte de présentation officiel des relations publiques :

“Not Tonight 2 explore une Amérique alternative et défectueuse, où le capitalisme et la cupidité politique ont pris le devant de la scène, et où la démocratie est une chose du passé. Écrit et animé par une équipe d’écrivains et d’artistes POC, ce road trip américain explore chaque orifice purulent de cette Terre de Liberté.”

L’équipe basée à Londres s’est assurée d’embaucher des écrivains américains pour cette nouvelle satire, le jeu devant inclure des références à tout un tas de patates chaudes politiques : religion, libertés individuelles, déportation, murs frontaliers, Canada, sectes et KFC. No More Robots l’a déjà qualifié de “jeu le plus politique à ce jour”, l’histoire étant centrée sur trois personnes essayant d’empêcher leur ami Eduardo d’être déporté par le “régime fasciste des martyrs”.

“Immigration Enforcement Case #112: Vous êtes en état d’arrestation. À moins que vos amis ne puissent traverser une Amérique brisée, récupérer vos papiers d’identité et éviter les ennuis… c’est la fin du rêve américain pour vous.”

L’original Not Tonight a attiré près de 400 000 joueurs – un succès considérable pour l’équipe indépendante et qui a éclairé leur décision d’aligner une nouvelle cible pour leur satire politique dans une suite.

Not Tonight 2 sera lancé plus tard cette année, bien que des plateformes particulières n’aient pas encore été confirmées.

