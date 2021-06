Notabilité optimisée pour les Mac M1 avec des performances jusqu’à 50 % plus rapides

Ginger Labs, le développeur de l’application de prise de notes Notability, a annoncé aujourd’hui que l’application fonctionne désormais nativement sur les Mac M1. Grâce à la technologie Catalyst d’Apple, l’application s’exécute 50 % plus rapidement sur ces nouveaux Mac.

Notability est une autre application qui tire parti d’Apple Silicon sur les Mac. Récemment, Adobe a mis à jour Illustrator, InDesign et Lightroom Classic pour les Mac Apple Silicon. Avec les dernières applications Creative Cloud natives M1, vous pouvez vous attendre à des améliorations de performances similaires à celles des dernières versions de Photoshop, Lightroom, Premiere Rush et Audition.

Notability est actuellement la première application payante dans la catégorie productivité et permet aux utilisateurs de créer des notes numériques manuscrites avec audio, de capturer des conférences, des dessins, du matériel d’étude, etc.

Ginger Labs dit que même s’il y a cette amélioration des performances sur les Mac M1, l’application est également optimisée pour les Mac Intel.

Les utilisateurs de Notability ont répondu avec des commentaires extrêmement positifs sur l’expérience universelle de notre nouvelle application Mac basée sur la technologie Mac Catalyst d’Apple », a déclaré Marc Provost, directeur de l’équipe de Notability. Maintenant que Notability utilise la vitesse de la puce M1, les utilisateurs sur Mac pourront créer et faire plus, plus rapidement.