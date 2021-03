Notation «Acheter» de Divi’s Labs; Les molécules d’API génériques stimulent les perspectives

Divers facteurs augurent bien de notre attente d’un TCAC de 21% des ventes à Rs 8 milliards sur les exercices 20-23.

Divi’s Labs (DIVI), en plus d’avoir une activité de base solide, améliore ses offres de produits dans l’espace des API génériques – au moins seize molécules sont sous différentes phases de développement et dans la phase de dépôt DMF ultérieure. En particulier, nous trouvons le travail de DIVI intéressant dans le segment Contrast Media. Bien qu’il y ait une complexité associée aux produits à base d’iode, les solides compétences de DIVI en chimie et l’expérience dans l’espace Contrast Media lui ont permis d’amener l’API Iohexol à la phase de validation. Nous pensons que DIVI est bien placé pour capitaliser sur l’opportunité des caroténoïdes, avec un TCAC de 21% de ventes à Rs 8 milliards attendu au cours de l’exercice 20–23. Cela serait motivé par une demande saine, des offres de produits, une fabrication intégrée et le doublement de la capacité.

Nous continuons à évaluer DIVI à 36x 12M de bénéfices à terme pour arriver à un TP de Rs 4.530. Nous réitérons Buy, encouragé par des perspectives de demande prometteuses et de multiples leviers de croissance – (i) des ajouts de nouveaux produits, (ii) un solide ensemble de compétences en chimie, (iii) des capacités de fabrication efficaces, (iv) un avantage à l’échelle des molécules héritées, (v ) un levier financier minimal, et (vi) des liquidités suffisantes pour les nouveaux projets.

Iohexol – Opportunité de niche dans l’espace Contrast Media

Les agents de contraste ont une taille de marché d’environ 5 milliards de dollars. Une généralisation plus faible et une concurrence limitée, associées aux capacités de chimie spécialisée de DIVI, offrent une opportunité commerciale raisonnable. Nous prévoyons que la taille du marché américain de l’API Iohexal se situera entre 100 et 120 millions de dollars. La générialisation d’Omnipaque peut offrir un potentiel de hausse de 40 à 50 millions de dollars pour DIVI – après la validation réussie et l’approbation ultérieure pour son client formulateur.

Caroténoïdes – une autre perspective de compétition limitée pour DIVI

DIVI a entièrement intégré l’installation nutraceutique (Unité II) pour l’API / forme finie des caroténoïdes. En fait, il a doublé sa capacité au cours de la dernière année et est bien placé pour profiter de la demande croissante de caroténoïdes. Divers facteurs augurent bien de notre attente d’un TCAC de 21% des ventes à Rs 8 milliards au cours de l’exercice 20–23.

Réitérer ACHETER

DIVI a rapporté ~ Rs 25 milliards de capex depuis FY18. Cela a été vers des ajouts de capacité ainsi que pour augmenter l’intégration en amont. Compte tenu des offres de produits améliorées et de l’utilisation accrue des actifs, nous prévoyons un TCAC de 27% des ventes sur les exercices 20-23. Ceci, couplé à un meilleur levier d’exploitation, entraînerait un TCAC de 38% des bénéfices sur les exercices 20-23. Continuez à acheter.

