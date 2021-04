Notation Avanti Feeds – Achat: la reprise des prix des crevettes aux États-Unis est de bon augure

La société réduit également régulièrement sa dépendance vis-à-vis des États-Unis et les marchés non américains représentent environ 14% de ses exportations.

Nous améliorons Avanti pour ACHETER car (i) la reprise des prix des crevettes sur son marché clé, les États-Unis sont de bon augure pour les activités de transformation / alimentation des crevettes. La hausse des prix de la crevette se traduit par une meilleure rentabilité de tous les acteurs de la chaîne de valeur de la crevette; (ii) l’augmentation des droits de douane sur les aliments pour crevettes de 5% à 15% dans le budget en février 21 profitera aux fabricants nationaux d’aliments pour animaux; et (iii) en raison de la forte volatilité des prix et de la rentabilité des crevettes, des acteurs puissants tels qu’Avanti devraient gagner des parts de marché sur les petits acteurs qui sont davantage touchés.

La société réduit également régulièrement sa dépendance vis-à-vis des États-Unis et les marchés non américains représentent environ 14% de ses exportations. Le titre se négocie à proximité de son P / E moyen – 1SD, offrant une marge de sécurité aux valorisations actuelles. Nous modélisons Avanti pour signaler PAT CAGR de 13,5% sur FY20-23 et passer à Acheter avec TP de Rs 560 (15x FY23e).

Reprise des prix des crevettes sur le marché clé, États-Unis: Après l’épidémie de Covid, les prix des crevettes ont baissé aux États-Unis, passant de 14 $ / kg en mars 20 à 11,35 $ / kg en octobre 20. Cependant, nous avons assisté à une reprise régulière des prix des crevettes après le 20 octobre et les prix sont de 11,93 $ / kg en février 21. La reprise des prix de la crevette est de bon augure pour l’industrie de la crevette et tous les acteurs de la chaîne de valeur de la crevette (agriculteurs, fabricants d’aliments et entreprises de transformation) génèrent une rentabilité plus élevée.

Augmentation des droits de douane au profit des acteurs nationaux: les importations représentent 8 à 10% du marché total de l’alimentation des crevettes en Inde. En raison de l’augmentation des droits de douane, les fabricants nationaux d’aliments pour animaux tels qu’Avanti devraient en profiter.

Attendez-vous à des gains de parts de marché: avec la forte volatilité des prix des crevettes et les fluctuations de la rentabilité, nous nous attendons à ce que les petits acteurs des exportations de crevettes ainsi que des aliments pour animaux souffrent davantage qu’Avanti Feeds. En raison d’un bilan solide (trésorerie nette d’environ 10 milliards de roupies au bilan de l’exercice 21e), nous prévoyons qu’Avanti en sera un bénéficiaire et nous prévoyons qu’elle gagnera des parts de marché dans l’alimentation des crevettes ainsi que dans la transformation des crevettes.

Réduire la dépendance aux États-Unis: Avanti est également en train de réduire la dépendance aux États-Unis et a commencé à exporter des crevettes vers d’autres pays comme la Chine et l’Europe. Si la demande est affectée aux États-Unis, la reprise sur d’autres marchés tels que la Chine contribuera à améliorer les prélèvements en volume. Les exportations non américaines représentent environ 14% des exportations totales de crevettes.

Mise à niveau pour ACHETER: Nous nous attendons à ce qu’Avanti annonce des revenus et des TCAC PAT de 8% et 13,1% sur les exercices 20 à 23 23 et prévoyons également que son RoE sera stable (~ 23%) sur la même période. Nous améliorons le stock pour acheter à partir de la cote ADD avec un prix cible basé sur DCF de 560 Rs (implicite P / E 15x FY23e EPS).

