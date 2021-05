Notation Avenue Supermarts – Achat: les bénéfices ont largement dépassé les estimations

Globalement, une bonne performance, qui met à nouveau en évidence le modèle économique de DMART est resté formidable malgré les perturbations de FY21.

Les bénéfices de DMART au T4FY21 ont largement dépassé les estimations: (i) les ventes autonomes de DMART / Ebitda / PAT ont augmenté respectivement de 17,9% / 47,6% / 51,6% en glissement annuel. Les ventes ont déjà été guidées dans le compte d’exploitation du quatrième trimestre de DMART (en avril), tandis que Ebitda / PAT a largement dépassé le consensus. (ii) La marge brute a augmenté de 117 pb (ce qui implique un mix de revenus normalisé) tandis que la baisse de la hausse des autres dépenses a conduit à une hausse de 170 pb de la marge Ebitda à 8,4% (sur une base bénigne, puisque le dernier trimestre a été impacté par la vague COVID-19). (iii) DMART a ouvert 22 magasins en FY21 (13 au T4) et converti deux magasins en centres de distribution pour son segment de commerce électronique. Globalement, une bonne performance, qui met à nouveau en évidence le modèle économique de DMART est resté formidable malgré les perturbations de FY21.

Les battements des T3 et T4 renforcent la conviction que les perturbations sont temporaires: même si (i) la deuxième vague est perturbatrice, avec environ 80% de ses magasins impactés en raison de la réduction des heures de travail et de la restriction des ventes non essentielles, la chaîne d’approvisionnement est en bonne forme. En fait, l’inventaire est actuellement en excès (construit alors que la normalité était de plus en plus visible en février-mars). (ii) La stratégie de DMART est restée fermement intacte: elle a réussi à maintenir son avantage tarifaire par rapport à la plupart des détaillants en ligne malgré les perturbations et a également amélioré son jeu de livraison en ligne dans les villes clés, de sorte qu’elle est au moins mieux préparée (après avoir appris de la crise de l’année dernière ). (iii) Bien résisté à la montée en puissance du Web (menée par COVID-19): l’amélioration des marges au quatrième trimestre apaise les craintes d’érosion des marges en raison de la concurrence accrue des e-commerçants et réaffirme que sa franchise grand public reste formidable. (iv) Les actions ont résisté (en baisse de 12% par rapport au sommet de mars contre 30% lors de la première vague), et nous pensons qu’une fois les craintes de COVID-19 apaisées, un fort rebond des revenus est imminent. La base de l’année dernière est bénigne, ce qui devrait soutenir la croissance des bénéfices. Nous marquons une croissance du chiffre d’affaires / PAT de 28% / 56% en glissement annuel, respectivement.

Son argumentaire d’investissement dépasse quelques mois de perturbation: (i) À l’exception du COVID-19, structurellement, nous voyons la vente au détail de produits d’épicerie (545 milliards de dollars à la fin de l’exercice 20, en croissance de 9%, tandis que le commerce de détail moderne avec seulement 4% de pénétration peut livrer 2x taux de croissance) comme une opportunité sur plusieurs décennies. (ii) DMART a construit un formidable modèle commercial centré sur le consommateur à grande échelle avec une stratégie claire de faibles coûts et de meilleurs prix comme avantage concurrentiel et a prospéré dans la perturbation «essai par le feu». (iii) La présence de DMart est encore naissante dans 234 magasins, et nous prévoyons que le déploiement du réseau s’accélérera désormais à partir de FY22; le réseau devrait plus que quadrupler au cours de la prochaine décennie, faisant doubler le chiffre d’affaires et le PAT tous les 3 ans.

Retain Buy, TP Rs 3,430: Nous réduisons les estimations (COVID-19 led) et reportons la base de valorisation, et restons Buy on DMART avec un nouveau TP de Rs 3,430 (contre Rs 3,500 précédemment).

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.