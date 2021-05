Notation Bajaj Finance – Achat: le bilan est de nouveau en bonne santé

De plus, son niveau de capital élevé (ratio Tier 1 de 25,1%) et sa position de liquidité devraient lui permettre d’exploiter les opportunités potentielles.

Les NPL bruts ont reculé à 1,8% contre 2,8% au T3, BAF ayant annulé les créances douteuses à hauteur de 1,3% au T4. Notamment, le taux de couverture Stage 3 est resté stable t / t à 58%. Les prêts restructurés représentaient 1,1% des prêts classés en phase 2, et BAF a fourni 20% de ces prêts, plus que l’exigence réglementaire. Les NPL nets plus les prêts restructurés représentent 1,8% des prêts sur lesquels la société détient des provisions de phase 1 et 2 (y compris des provisions de recouvrement de c Rs 8,4 milliards) d’un montant similaire. Avec cela, la qualité du bilan est revenue aux niveaux pré-COVID-19 et la société devrait être en meilleure position pour surmonter les incertitudes à court terme au milieu de la deuxième vague pandémique.

Toutes les activités (ex-auto) sont de retour en mode de croissance: la gestion consolidée des actifs a progressé de 7% t / t (+ 4% en glissement annuel), toutes les activités retournant en mode de croissance à l’exception de son activité de financement deux-roues. Ce segment est le plus touché par la pandémie compte tenu du type de segment de clientèle auquel il s’adresse et, par conséquent, la direction a délibérément décidé de croître lentement dans ce segment. La dynamique de croissance à court terme sera probablement affectée par les restrictions liées à la pandémie dans les grands États, bien que les nouveaux taux de montage des prêts soient relativement meilleurs qu’à la même période l’an dernier. La direction est restée confiante dans les initiatives de transformation numérique des activités qui ont conduit à la création de nouveaux prêts au cours du second semestre de l’exercice 22.

Les opérations restent élevées, tirées par la croissance: les opérations totales ont progressé de 16% t / t, tirées par une forte augmentation de 13% t / t des coûts de personnel. Une partie de l’augmentation des opex peut également être attribuée à un recouvrement plus élevé des commissions payées, qui devrait se modérer à l’avenir, à mesure que la qualité des actifs se stabilise.

Nom privilégié: Nous réduisons nos résultats des exercices 22-23e de 4% en moyenne en raison d’une croissance plus faible et d’hypothèses de coûts de crédit plus élevés. Nous apprécions BAF pour son modèle d’entreprise robuste et sa forte capacité d’exécution de la gestion. Après un exercice 21 difficile, nous prévoyons que BAF reviendra à une phase de forte croissance à partir de l’exercice 22e. Les initiatives technologiques de BAF sont en cours, ce qui devrait lui permettre de prêter à ses clients de manière transparente et de réduire ses coûts d’acquisition de clients. De plus, son niveau de capital élevé (ratio Tier 1 de 25,1%) et sa position de liquidité devraient lui permettre d’exploiter les opportunités potentielles.

