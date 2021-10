Notation Bajaj Finance – Vendre : les bénéfices sont conformes aux estimations

Nous continuons d’augmenter le coût du crédit de 2,8% au cours de l’EX2022e (1,9% au S2FY22), un peu plus élevé (Rs 2-3 milliards) que guidé par la société.

Les bénéfices de Bajaj Finance au T2FY22 étaient conformes aux estimations, même si les radiations étaient élevées, compensées par une NIM plus élevée. La dynamique commerciale s’accélère, même si les investissements dans les dépenses de croissance et de redressement ont compensé les bénéfices à court terme. L’accent de The Street restera de toute façon sur l’exécution de la stratégie numérique au cours des deux prochains trimestres et l’élan numérique qui pourrait être recueilli au cours des 2-3 trimestres suivants. La forte croissance, conséquence des initiatives susmentionnées, se reflète déjà dans le prix actuel du marché. Downgrade to Sell après le récent rallye ; FV à Rs 6 000 (renversement à partir de Rs 5 600).

Prêts stressés stables, annulation inévitable malgré des frais de recouvrement élevés

Les prêts stressés globaux de Bajaj Finance (niveau 2 brut + niveau 3 brut + radiations encourues au cours de la période) sont restés stables en glissement trimestriel à ~ 10 %. Alors que les prêts bruts de phase 2 et les prêts bruts de phase 3 ont baissé d’environ 110 points de base en glissement trimestriel et de 50 points de base en glissement trimestriel à 3,6% et 2,5%, les radiations ont été élevées à ~4% (annualisées). Ceci malgré le fait que la société a engagé près de 2 milliards de roupies en recouvrements au cours du trimestre. Les renversements d’intérêts étaient également élevés à 3,2 milliards de roupies. Nous pensons que puisque la plupart des prêts en souffrance ne sont pas garantis, ces prêts doivent être radiés au-delà d’un certain point ; cela a également été observé l’année dernière après la première vague de Covid. Nous continuons d’augmenter le coût du crédit de 2,8% au cours de l’EX2022e (1,9% au S2FY22), un peu plus élevé (Rs 2-3 milliards) que guidé par la société.

À retenir sur les initiatives numériques

(i) Bajaj a retardé le lancement de sa nouvelle application grand public remaniée à la mi-décembre ; la version actuelle compte 12,9 millions de clients (la franchise totale de Bajaj est de 52,8 millions). La nouvelle application aidera à intégrer de nouveaux clients et permettra aux nouveaux clients de Bajaj d’effectuer des transactions via l’application. (ii) Le trafic sur la e-boutique a augmenté à 29,7 millions de clients, soit environ 3X en deux trimestres. Environ 30 000 des marchands totaux sur un total de 119 000 points de distribution sont déjà sur cette application. (iii) L’application marchande de Bajaj sera mise en ligne en février 2022. L’application aidera les clients à accéder à davantage de marchands et améliorera l’engagement global des clients de Bajaj.

Une croissance élevée est déjà intégrée dans le prix ; rétrograder à Vendre

Nous révisons nos estimations de -2% à +2% reflétant une croissance des prêts légèrement plus élevée, un NIM inférieur et des dépenses plus élevées. Nous continuons de miser sur une croissance élevée, c’est-à-dire une croissance des bénéfices de base de 27 % sur l’exercice 2023-24E, suivie d’une croissance des bénéfices de 20 % sur 2025e-2035e et de 11 % au cours des huit années suivantes. Ainsi, nos valorisations intègrent déjà la trajectoire de croissance élevée de Bajaj. Le prix actuel du marché tient probablement compte d’une croissance des bénéfices de 20 % au cours de l’exercice 2025-35e, suivie d’une croissance de 16 % au cours des huit prochaines années, ne laissant aucune place à la volatilité. Nous rétrogradons à Vendre de RÉDUIRE.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.