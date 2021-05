Notation Bandhan Bank – Réduire: la pression sur la qualité des actifs a jeté une ombre sur le quatrième trimestre

Compte tenu de l’incertitude supplémentaire et de l’épuisement presque complet du tampon de provision, nous avons réduit le multiple cible à 2,2x (2,5x plus tôt), conduisant à un TP révisé de Rs 280 (ancien Rs 310). Maintenir Réduire.

Le PAT T4FY21 de Bandhan Bank (Bandhan’s) de Rs 1 milliard déçu en raison de la pression sur la qualité des actifs (GNPL 6,8%). Les impayés élevés (> 5% dans 30dpj + des prêts des IFM) malgré les annulations importantes (> 2% des prêts) et le coussin de provision étant presque entièrement utilisé, renforcent notre prudence par rapport à celle adoptée précédemment. Les drapeaux rouges autour des IMF persistent et sont renforcés par la deuxième vague. En outre: (i) surplomb réglementaire; (ii) des restrictions croissantes dans la BM; et (iii) l’amélioration des performances de la piscine grâce aux recharges / ECLGS, demeurent des préoccupations. Compte tenu de l’incertitude supplémentaire et de l’épuisement presque complet du tampon de provision, nous avons réduit le multiple cible à 2,2x (2,5x plus tôt), conduisant à un TP révisé de Rs 280 (ancien Rs 310). Maintenir Réduire.

La pression sur la qualité des actifs commence à se manifester: étant donné les signes avant-coureurs du secteur des IMF, nous nous attendions à un stress élevé. Cela a commencé à apparaître dans les revenus de Bandhan. Des dérapages élevés (> 10%), des GNPL titres élevés, la quasi-totalité du tampon de provision tiré vers le bas (de 27 milliards de roupies,> 3% de l’AUM) et des radiations très importantes (de 19 milliards de roupies,> 2% de l’AUM) reflètent le souche sous-jacente.

La franchise continue de se renforcer: Un aspect dans lequel Bandhan a toujours été impressionnant est la rédaction d’une histoire de franchise de responsabilité réussie – la tendance s’est également poursuivie au quatrième trimestre de l’exercice21. Nous pensons que cela soutiendra la dynamique de croissance de la rentabilité de Bandhan.

Perspectives: Même si l’évolution à long terme du modèle commercial de Bandhan et sa capacité à fournir des rendements supérieurs inter-cycliques nous enthousiasment, les drapeaux rouges à court terme dans l’industrie (surendettement, concurrence agressive) et l’incertitude entourant les résultats de la qualité des actifs nous obligent à maintenir “ RÉDUIRE / SU ‘.

