Notation Britannia Industries: Achat – Opportunités d’investissement attractives sur l’offre

Le chiffre d’affaires de BRIT pour l’exercice 21e d’environ 1,8 milliard de dollars représente une fraction de ce marché adressable.

Bien que Britannia (BRIT) ait été l’action la plus performante de notre univers de couverture depuis notre position de «mise à niveau vers l’achat» le 24 février, nous pensons qu’elle offre des perspectives d’investissement intéressantes à la fois à long et à court terme.

Forte opportunité structurelle: l’opportunité de croissance de BRIT est significative, la catégorie globale des biscuits devrait croître entre les mi-chiffres. En outre, l’opportunité en termes de gains de parts de marché est encore plus grande – la part de marché de BRIT n’est que dans le milieu des années 30. Le vaste marché des aliments emballés (estimé entre 40 et 50 milliards de dollars) présente la meilleure opportunité structurelle dans l’espace de consommation de l’Inde. Le chiffre d’affaires de BRIT pour l’exercice 21e d’environ 1,8 milliard de dollars représente une fraction de ce marché adressable.

L’expansion impressionnante de la portée directe au cours de l’exercice 21 continue de générer des gains de part de marché: en plus de la croissance de la demande tirée par la consommation à domicile et d’une croissance probable d’environ 40% du BPA au cours de l’exercice 21, BRIT a notamment rapporté environnement de consommation rurale solide (Parle a historiquement mieux résisté en raison d’une plus grande importance rurale à plus de 50% des ventes par rapport à 30% de BRIT); et (ii) une augmentation rapide et continue de la distribution à 2,3 millions de points de vente – le deuxième meilleur après HUVR dans notre univers de couverture.

La traction récente dans les segments autres que les biscuits est encourageante: comme souligné précédemment, la société a également montré des signes de montée en puissance du portefeuille hors biscuits à ~ 2% des ventes – sous l’impulsion des gaufrettes à la crème et des milkshakes.

La deuxième vague de COVID pourrait conduire à des revenus plus élevés pour l’exercice 22: la consommation à domicile pourrait faire un fort retour au milieu de la deuxième vague de COVID. Nous ne modifions pas encore nos prévisions – étant donné les premières étapes du verrouillage et les mesures actuellement mises en œuvre dans un seul État. Néanmoins, il existe une marge de progression à la fois pour le chiffre d’affaires et les bénéfices pour l’exercice 22, car une forte poussée pour les produits pourrait se traduire par des remises commerciales beaucoup plus faibles.

La tendance bénigne des coûts des matières premières se poursuit: les coûts des matières premières restent faibles, ce qui est important pour une activité à faible marge brute comme celle de BRIT (~ 40% de marges brutes historiquement et 42,4% en FY21e).

Base moins difficile après Q1FY22: Le défi pour BRIT du point de vue de la base viendrait en grande partie au Q1FY22, la base devenant beaucoup moins difficile par la suite.

Perspectives structurelles solides, amélioration de la narration à court terme, valorisations peu coûteuses: malgré (i) une croissance probable du BPA d’environ 40% en FY21; (ii) un bilan solide de ~ 20% / 27% de croissance du BPA au cours des 5/10 années précédentes terminées FY20; (iii) une amélioration des perspectives pour l’exercice 22; (iv) les meilleures opportunités de croissance structurelle; et (v) un ROE supérieur à 40%, le titre se négociant à 40,7x FY23e; cela représente une réduction substantielle par rapport à ses moyennes historiques sur trois et cinq ans de 46 à 48 fois. Maintenez l’achat, avec un TP révisé de 4 575 roupies (4 120 roupies plus tôt), ciblant un BPA 50x FY23.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.