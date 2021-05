Notation Britannia Industries – Neutre: les chiffres du quatrième trimestre étaient inférieurs aux attentes

Un employé compte des billets en roupies indiennes dans un magasin Walmart Inc. Best Price Modern Wholesale à Hyderabad, en Inde, le samedi 16 mars 2019. Walmart se lie d’amitié en Inde avec le genre de concurrents qu’il a mis des décennies à fermer. États-Unis – magasins maman et pop. Ces alliés improbables font partie de la dernière tentative du détaillant de percer le marché de consommation géant du pays, en affrontant Amazon.com Inc., son rival du commerce électronique, et l’homme le plus riche d’Asie, Mukesh Ambani. Photographe: Dhiraj Singh / Bloomberg

Nous rétrogradons Britannia (BRIT) à Neutre (de Buy) et abaissons nos prévisions de BPA pour les exercices 22-23F d’environ 6%, car nous voyons la demande se modérer en raison: (i) d’un retard dans le retour à une croissance normalisée des volumes / ventes; (ii) baisse / retard de contribution du lancement de nouveaux produits; (iii) la poussée des ventes affectée par le travail de la force de vente à domicile en raison du nombre croissant de cas de COVID-19; et (iv) l’absence de réapprovisionnement significatif du garde-manger au cours de la deuxième vague de la pandémie, car les stocks sont suffisamment disponibles étant donné qu’il n’y a pas eu de perturbations dans les chaînes de fabrication / d’approvisionnement.

Nous abaissons également nos estimations de marge en raison des pressions croissantes sur les coûts des intrants et des mesures de prix retardées en raison d’un environnement de demande faible.

Nous voyons les marges brutes se contracter au S1FY22 et se normaliser au S2. Nous prévoyons également que les dépenses A&P resteront élevées, car BRIT devra maintenir une visibilité élevée pour stimuler les ventes (étant donné une force de vente relativement moindre sur le marché), ce qui limitera les gains OPM. Cependant, il a récemment mis en œuvre la plate-forme de transformation numérique, et nous prévoyons des économies de coûts (productivité de l’usine, expéditions directes, moins de gaspillage) pour amortir l’impact sur les OPM.

BRIT tente de contrer la faiblesse de la demande avec le lancement national de Milk Bikis (s’adressant à la grande catégorie lait + glucose, où elle est sous-indexée avec 4% de part), ciblant les consommateurs du bas de la pyramide et les mises à niveau sur les marchés du cœur de l’hindi. Nous ne prévoyons pas de dilution significative de la marge de ce fait. Les ICD de BRIT à regrouper restent dans la même gamme. Nous abaissons notre note à Neutre sur une perspective faible, et prévoyons un TCAC BPA FY21-23F de 7%.

Q421 en dessous des estimations; manque de GPM, revenus en ligne; croissance en volume 8%

Le chiffre d’affaires consolidé / Ebitda / PAT a progressé de 9% / 11% / 7% en glissement annuel par rapport à notre prévision de + 9% / + 29% / + 24% en glissement annuel et les estimations consensuelles de Bloomberg à +9% / + 24% / + 22% en glissement annuel. Le GPM a augmenté de 80 pb en glissement annuel (contre notre estimation de + 280 pb en glissement annuel), impacté par une inflation élevée des coûts des intrants, et l’OPM a augmenté de 30 pb en glissement annuel à 16,1%, en raison d’une augmentation des dépenses publicitaires. La croissance ajustée des PAT a été plus faible, principalement en raison de la baisse des autres revenus et du taux d’imposition plus élevé. Le chiffre d’affaires autonome / Ebitda / PAT a augmenté de 10% / 13% / 8% en glissement annuel.

Rétrogradation à Neutre avec un TP inférieur de Rs 4 000; BRIT se négocie à 40x Mar-23F EPS

Nous évaluons BRIT à un P / E de 45x le BPA du 23 mars (contre 47x plus tôt), avec une décote d’environ 5% par rapport à son multiple de négociation moyen des trois dernières années, car nous prévoyons que la phase de croissance de ses ventes élevées se modérera à un trajectoire normalisée, la demande d’aliments emballés prêts à consommer (biscuits, etc.) n’ayant pas connu la croissance anormale de l’année dernière, la fabrication et les chaînes d’approvisionnement étant mieux équipées pour faire face à la pandémie. Notre évaluation implique un prix cible de Rs 4.000 (contre Rs 4.460 précédemment). Les principaux risques comprennent une croissance plus lente / plus rapide des volumes de biscuits.

