Notation Cipla : Approbation d’achat pour Lanreotide, un événement positif

L’entreprise est susceptible de gagner une part de marché saine au cours des 12 prochains mois, se traduisant par ~ 6-8% du BPA FY23e ; ‘Acheter’ retenu avec TP de Rs 1051



Cipla a annoncé le 18 décembre 2021 l’approbation finale par l’USFDA de l’injection de dépôt de Lanréotide sous la voie 505b(2). Nous prévoyons que le produit sera bientôt lancé. L’approbation est une surprise positive et n’est pas explicitement prise en compte dans nos estimations de bénéfices. Aux États-Unis, le dépôt Lanreotide est disponible sous le nom de marque Somatuline et il n’y a pas d’approbations génériques pour le produit. La somatuline est approuvée pour le traitement de l’acromégalie (production élevée d’hormone de croissance), des tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (tumeurs du tractus gastro-intestinal). Le produit a une API relativement complexe.

Lanréotide API est une grosse molécule peptidique et est un analogue de la somatostatine. La formulation est relativement plus simple (par rapport à d’autres injectables à longue durée d’action) car elle n’implique pas de polymères ou d’additifs à longue durée d’action. Cipla a développé le produit avec ses partenaires. Le produit de Cipla n’est pas substituable au produit d’origine. Cependant, étant donné la forte croissance des volumes et le manque de concurrence, cela devrait devenir une opportunité significative pour Cipla à court et moyen terme.

Selon IQVIA, les ventes annuelles de Somatuline s’élevaient à 867 millions de dollars (MAT Nov 2021). Les volumes enregistrent une croissance au milieu de l’adolescence. La société a indiqué que les ventes mondiales s’élevaient à 1,3 milliard de dollars en 2020, augmentant au milieu de l’adolescence. Ipsen Pharma a introduit une nouvelle seringue préremplie en 2019, et nous pensons que la variation du produit de Cipla est principalement liée à la seringue. Actuellement, nous n’avons pas les détails pour évaluer les différences et donc les avantages/inconvénients de la formulation.

Nous nous attendons à une concurrence supplémentaire en temps voulu. Cependant, l’intensité concurrentielle est susceptible d’être inférieure à celle de la plupart des génériques. Le gain de parts de marché de CIPLA peut être facilité par le fait que le produit est administré en clinique (et non auto-administré) et qu’il s’agit d’un marché en croissance. De plus, étant un précurseur, CIPLA est susceptible de gagner une part de marché importante au cours des 12 prochains mois. En supposant une érosion des prix de 30 à 50 % et une part de marché de 10 à 20 %, les ventes annuelles de CIPLA peuvent atteindre environ 50 à 75 millions de dollars.

En supposant une marge brute de 60 à 65 % (en tenant compte de la participation aux bénéfices/redevances avec les partenaires), nous estimons la contribution au bénéfice net de 25 à 35 millions de dollars, ce qui se traduit par un BPA de 2,4 à 3,1. Il s’agit d’environ 6 à 8% de notre estimation du BPA FY23F de Rs 39,7.

Évaluation et notation

Nous maintenons une cote d’achat et un TP de Rs 1 051, qui sont basés sur la méthodologie SOTP : (i) nous évaluons l’activité de base à Rs 992, sur la base de 25x FY23F EPS, et (ii) nous évaluons l’opportunité gRevlimid à Rs 59/sh. L’action se négocie actuellement à 21,7x FY23F EPS de Rs 39,7. Outre Lanreotide, il peut y avoir un potentiel de hausse des estimations de bénéfices des incitations gAdvair, gRevlimid et PLI qui ne sont pas pris en compte dans nos estimations.

