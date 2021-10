Notation Cummins India : vendre — Le projet de loi présente un risque pour les perspectives à long terme

in

Exhorte les consommateurs à se tourner vers des sources d’énergie plus propres

Compte tenu de l’augmentation des niveaux de pollution, en particulier dans les métros et les grandes villes, le projet de loi sur l’électricité stipule que le distributeur d’électricité doit assurer une alimentation électrique ininterrompue (24×7) afin qu’il n’y ait pas d’obligation de faire fonctionner des groupes électrogènes diesel (DG). La Commission d’État peut envisager une redevance de fiabilité distincte pour l’entreprise de distribution, si elle a besoin de fonds pour investir dans l’infrastructure, afin d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité des consommateurs.

Exhorte les consommateurs à passer à des sources d’énergie plus propres : le projet de loi stipule en outre que les consommateurs utilisant des ensembles DG comme alimentation de secours doivent s’efforcer de passer à une technologie plus propre (telle que l’ER avec stockage sur batterie) dans les 5 ans suivant la date de publication de l’amendement ou conformément aux les délais donnés par la Commission d’État – les délais sont encore ambigus.

Obligation de réduire la consommation d’ensemble de DG sur DISCOM : le projet de loi oblige le titulaire de licence de distribution à simplifier le processus de fourniture de connexions temporaires aux consommateurs pour des activités de construction ou tout autre usage temporaire.

Risque mineur pour les acteurs de l’ensemble DG sur les marchés des métros : étant donné que ce projet de loi ne parle pas d’une interdiction générale de l’utilisation des groupes électrogènes diesel, aucun impact matériel n’est attendu à court terme. Cependant, il enlève une partie du marché adressable dans les métros ainsi que des clients potentiels à moyen terme.

La première étape ne sera probablement pas la dernière : nous pensons que la version préliminaire pourrait être suivie de mesures strictes en temps voulu. Nous portons une opinion structurellement négative sur les groupes électrogènes diesel. Le projet de loi renforce notre thèse à long terme sur l’évolution de l’industrie en Inde. De plus, les perturbations dues à l’énergie solaire et au stockage sur batterie, entre autres, ne feraient que limiter la croissance de la catégorie. Notamment, Domestic Powergen représente 27 % du chiffre d’affaires de Cummins. Par ailleurs, le segment Distribution (28% du CA) tire la croissance des bases installées des segments Powergen et Industrial. Ainsi, il peut y avoir un risque de croissance pour 40 à 45 % du chiffre d’affaires de Cummins à long terme.

Évaluation et vue : Nous maintenons notre thèse à long terme sur l’entreprise, car la disponibilité croissante de l’électricité représente un risque structurel pour l’entreprise. Nous prévoyons un chiffre d’affaires FY21-24E /Ebitda/adj. TCAC PAT de 15%/18%/14%. Nous maintenons Vendre, avec un TP de Rs 695/action. Cummins est une histoire d’exportations potentielles (mieux capturée dans l’entité non cotée) et ne parvient pas à nous impressionner en tant que proxy des investissements nationaux.

